İlber Ortaylı'dan şok Tansu Çiller sözleri! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Tansu Çiller siyaset sahnesine dönmeye hazırlık yaparken, gün görmemiş itiraflar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Armağan Çağlayan’ın kanalına konuk olan gazeteci Candaş Tolga Işık, yıllar sonra Tansu Çiller’in kendisini nasıl tezgah kurup oyuna getirdiğini anlattı.

Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki...

Tansu Çiller'in DYP'nin baraj altında kalmasının ardından siyasetten uzak durduğu ilk dönemde yaşanan 'gazetecilere büyük tezgah'ı Candaş Tolga Işık şöyle anlattı:

"Tansu Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki... Posta Gazetesi’nde hafta sonları için röportaj yapıyorum. Tansu Çiller de o dönem Başbakanlığı falan bırakmış siyasetle ilgisi yok gibi duruyor.

- Bana bir telefon geldi. Dediler ki “Tansu hanım röportaj verecek” ister misiniz diye soruldu. ‘İsterim tabi ki’ dedim. Tansu hanım bana ‘İşte ilk sende çıkacak, ilk ve tek sen yapacaksın’ sözleriyle randevuyu verdi.

- Gittim Tansu hanım geldi röportajı yaptım. Çıktım müthiş mutluyum. Güzel şeyler de söylemiş, oturdum yazdım röportajı. Bir çıktı abi gazete Tansu hanım aynı röportajı 3 kişiye daha vermiş. Hayatımda yediğim en büyük goldü. Helal olsun Tansu hanıma...

- İlber Ortaylı Hoca boşuna demiyor 'Türk tarihinin en berbat siyasetçisi Tansu Çiller"dir diye. İlber Hoca'ya 'Türkiye tarihinin en berbat siyasetçisi kim' diye sordum. Kendi şivesiyle 'Tansı' cevabı vermişti.

- Süleyman Demirel'le ilgili bir söz var. "Demirel sizi kayığa bindirir, sallar, sizi denizde dalga olduğuna inandırır" derlerdi. Tansu Hanım da biliyorsunuz o ekolden... Beni o gün gerçekten inandırdı denizde dalga olduğuna..."