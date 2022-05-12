İlber Ortaylı'dan muhalefete sert tepki
Muhalefetin Suriyeli mültecileri bir siyasi koza dönüştürmesine Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tepki gösterdi.
Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son dönemde Türkiye'deki sığınmacıları hedef alan ırkçı yaklaşımlar ve oluşturulmaya çalışılan nefret iklimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'de konuşan Prof. Dr. Ortaylı "Hepsini atalım diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım." ifadelerini kullandı.