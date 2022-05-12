  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İlber Ortaylı'dan muhalefete sert tepki
Gündem

İlber Ortaylı'dan muhalefete sert tepki

Muhalefetin Suriyeli mültecileri bir siyasi koza dönüştürmesine Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 00:36:00 -

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son dönemde Türkiye'deki sığınmacıları hedef alan ırkçı yaklaşımlar ve oluşturulmaya çalışılan nefret iklimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'de konuşan Prof. Dr. Ortaylı "Hepsini atalım diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay