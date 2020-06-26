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Gündem

İlber Ortaylı'dan Merdan Yanardağ'ı çıldırtacak sözler

İBB'nin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, küstahça hakaretlerde bulunmasının ardından, Tarihçi İlber Ortaylı'nın Abdülhamid Han ile ilgili övgü dolu sözleri gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:10:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, küstahça hakaretlerde bulunmasının ardından, Tarihçi İlber Ortaylı'nın Abdülhamid Han ile ilgili övgü dolu sözleri gündeme geldi.

Ortaylı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sultan 2. Abdülhamid Han çok büyük bir hükümdardır. Gerçekten büyük devlet adamıdır. Ve zamanının devlet adamları ve hükümdarları içinde, benim yaptığım mukayeselerde, portrelerde, kendisine olimpiyat altın madalyasını veririm."

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Yorumlar

şenay doğan

ben de onu hilafet koltuğundan indirirdim....allaha emanet olun
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Tata Tonga

İyi okuyun yandaşlar...Zamanın hükümdarları içinde diyor. Yani Rus Çarını, İngiltere Kralını vs içine katarak söylüyor. Herhalde Rus Çarı'nın, İngiltere kralının yanında olacak değiliz. İnsan biraz dürüst olur
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