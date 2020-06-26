İlber Ortaylı'dan Merdan Yanardağ'ı çıldırtacak sözler
İBB'nin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, küstahça hakaretlerde bulunmasının ardından, Tarihçi İlber Ortaylı'nın Abdülhamid Han ile ilgili övgü dolu sözleri gündeme geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, küstahça hakaretlerde bulunmasının ardından, Tarihçi İlber Ortaylı'nın Abdülhamid Han ile ilgili övgü dolu sözleri gündeme geldi.
Ortaylı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sultan 2. Abdülhamid Han çok büyük bir hükümdardır. Gerçekten büyük devlet adamıdır. Ve zamanının devlet adamları ve hükümdarları içinde, benim yaptığım mukayeselerde, portrelerde, kendisine olimpiyat altın madalyasını veririm."