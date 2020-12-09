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Spor İlber Ortaylı’dan ‘futbolcu olmak istiyorum’ diyen çocuğa ilginç cevap
Spor

İlber Ortaylı’dan ‘futbolcu olmak istiyorum’ diyen çocuğa ilginç cevap

İlber Ortaylı, “Bi’ Sorum Var!” programının yeni bölümünde futbol camiasını kızdıracak sözler sarf etti. Canlı yayında 'futbolcu olmak istiyorum' diyen bir çocuğa ilginç bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:07:00 -

Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir canlı yayın programında futbol camiasını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Canlı yayında 'futbolcu olmak istiyorum' diyen bir çocuğa ilginç bir cevap verdi.

11 yaşındaki konuğuna, “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran ünlü tarihçi, “Futbolcu olmak istiyorum,” cevabı karşısında, “Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun” yorumunda bulundu.

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