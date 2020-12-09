İlber Ortaylı’dan ‘futbolcu olmak istiyorum’ diyen çocuğa ilginç cevap

Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir canlı yayın programında futbol camiasını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Canlı yayında 'futbolcu olmak istiyorum' diyen bir çocuğa ilginç bir cevap verdi.

11 yaşındaki konuğuna, “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran ünlü tarihçi, “Futbolcu olmak istiyorum,” cevabı karşısında, “Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun” yorumunda bulundu.