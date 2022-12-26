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Siyaset İlber Ortaylı'dan bomba "Yeni Türkiye" çıkışı
Siyaset

İlber Ortaylı'dan bomba "Yeni Türkiye" çıkışı

Muhalif söylemleriyle son dönemde memleket muhaliflerini sevindiren Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu kez CHP ve saz arkadaşlarını dumura uğrattı. Ortaylı, "Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 15:41:00 -
İlber Ortaylı'dan bomba "Yeni Türkiye" çıkışı

İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından Kültür Tarihimizin Emsalsiz Arşivi Cemalettin Server Revnakoğlu ve İstanbul Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun konuşmacılarından biri de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, açılış oturumunu gerçekleştirdi ve Fatih semtinin eski sınırlarını aktardığı konuşmasında, Türkiye'nin kültürel gelişimi hakkında fikirlerini paylaştı.

Ortaylı, Revnakoğlu'nun döneminde Doğu ve Batı'ya hakim şahsiyetlerin yaşadığına işaret ederek, "İki kültürü de muhafaza eden, iki dünyaya da ait, ikisinin de üstadı dediğimiz nesiller artık kayboldu, yeniden diriltmek için çalışıyoruz. Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim, tıbbiyemiz çok daha iyi mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarını talim ettirecek kadar iyi, iş hayatımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor. Ama geri kalan bir şey var, o da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz." diye konuştu.

Ortaylı'nın sözleri kısa süre içerisinde gündem oldu.

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Yorumlar

Okan

Harf devriminin yanlışlığı neden olmasın

Gurbetci

Slm efendim saygilarimla en sonunda bir buyugumuz dogruyu söyledi kendisine tskr ederim fakat biraz eksik söyledi belki cesaret edemedi ben tamamlayayim söyle alfabenin degismesiyle beraber benim elimden bizim elimizden kaybettiklerimiz varligimiz birligimiz KIMLIGIMIZ dinimizi imanimizi kulturumuzu gelenegimiz elimizden alinmistir  
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