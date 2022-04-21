İlber Ortaylı uyardı: Bu bir namus meselesidir

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Ayasofya Camisi'nin İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesiyle ilgili olarak ''Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor" dedi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Ayasofya Camisi'nin İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesiyle ilgili olarak ''Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada. Bu nedenle bir an evvel tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kesinlikle bir şebeke işi.'' dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığını, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğunu belirterek, İmparator kapısı konservasyonunun tamamlandığını ve ihyasının sağlandığını bildirdi. Konuyla ilgili İlber Ortaylı da tepki gösterdi.

Habertürk TV'ye konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da, "Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Ortaylı, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Ayasofya'nın kameraları 24 saat işliyor ancak hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu anlamadım.

Ayrıca doğrudan doğruya kilisenin emperyalist bölümüne giriliyor. Bu kapı tunç ve çok ağır. Bu anlık bir şey değil çok zor bir şey. Bu insanların bir an evvel tespit edilip kanuna teslim edilmesi gerekiyor.

Bu namus meselesi

Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada. Bu nedenle bir an evvel tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kesinlikle bir şebeke işi.

İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri. Birtakım insanların zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamak mümkün değil. Çok sakat bir görüşe dayanıyor. Güveneceğimiz yer emniyet kuvvetleridir ve kanunun önüne çıkarılmaları gerekiyor bu insanların.