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Kültür - Sanat İlber Ortaylı sümüklü Fettoş’la sık sık görüşüyormuş!
Kültür - Sanat

İlber Ortaylı sümüklü Fettoş’la sık sık görüşüyormuş!

İlber Ortaylı’nın geçtiğimiz yıllarda katıldığı FETÖ’nün kapatılan kanalı Samanyolu TV’deki bir programda Fetullah Gülen’le görüştüğünü açıklaması, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 17:18:00 - 2022-09-06 17:25:24

İlber Ortaylı’nın geçtiğimiz yıllarda katıldığı FETÖ’nün kapatılan kanalı Samanyolu TV’deki bir programda Fetullah Gülen’le görüştüğünü açıklaması, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İlber Ortaylı’nın, 2011’de STV Haber’de yayınlanan Enzade programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüşmesini anlattığı görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fetullah Gülen’le bir saate yakın konuştuğunu söyleyen Ortaylı daha önce İstanbul’da ve ABD’de birçok kez Gülen’le görüştüğünü söylüyor.

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