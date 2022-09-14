  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İlber Ortaylı, bu defa haddini fazlasıyla aştı! AK Partili isme öyle şeyler söyledi ki...
Gündem

İlber Ortaylı, bu defa haddini fazlasıyla aştı! AK Partili isme öyle şeyler söyledi ki...

Geçtiğimiz yıl, ırkçı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara yönelik provokatif sözlerine ironik bir cevap olarak “Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek” karşılığını veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e, bu çıkışından bir sene sonra tuhaf bir tepki geldi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk ve Vahdettin tartışmalarının konuşulduğu Teke Tek programında Mustafa Şen’e hakaretler savurarak büyük bir saygısızlık örneği sergiledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 10:36:00 -
İlber Ortaylı, bu defa haddini fazlasıyla aştı! AK Partili isme öyle şeyler söyledi ki...

Geçtiğimiz yıl, ırkçı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara yönelik provokatif sözlerine ironik bir cevap olarak “Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek” karşılığını veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e, bu çıkışından bir sene sonra tuhaf bir tepki geldi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk ve Vahdettin tartışmalarının konuşulduğu Teke Tek programında Mustafa Şen’e hakaretler savurarak büyük bir saygısızlık örneği sergiledi. 

Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlayan Ortaylı, Şen’in bir paylaşımdaki ifadelerini, “küstah” ve “edepsiz” olarak niteledi.

Şen geçen yıl Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik Twitter’dan “Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek’” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeleri “küstah” ve “edepsizlik” olarak nitelendiren Ortaylı, konuşmasında "Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez" diyerek Özdağ'a tek kelime etmeden Şen'e saldırdı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Anadolu kavimler kapısıdır buradan kimse kimseyi kovamaz alim olanın bunu bilmesi lazım ama ideolojik bakış açısı olmayan alim.

Kazim hür

İroniyi anlamış anlamışta kendiside kırım kaçkını olduğu için ağrına gitti demek ki
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23