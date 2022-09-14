İlber Ortaylı, bu defa haddini fazlasıyla aştı! AK Partili isme öyle şeyler söyledi ki...

Geçtiğimiz yıl, ırkçı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara yönelik provokatif sözlerine ironik bir cevap olarak “Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek” karşılığını veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e, bu çıkışından bir sene sonra tuhaf bir tepki geldi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk ve Vahdettin tartışmalarının konuşulduğu Teke Tek programında Mustafa Şen’e hakaretler savurarak büyük bir saygısızlık örneği sergiledi.

Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtlayan Ortaylı, Şen’in bir paylaşımdaki ifadelerini, “küstah” ve “edepsiz” olarak niteledi.

Şen geçen yıl Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik Twitter’dan “Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek’” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeleri “küstah” ve “edepsizlik” olarak nitelendiren Ortaylı, konuşmasında "Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez" diyerek Özdağ'a tek kelime etmeden Şen'e saldırdı.