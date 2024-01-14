İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Faruk Beşer kimdir?

Faruk Beşer 22 Nisan 1952 Trabzon'da dünyaya geldi. İlkokulu Trabzon'da okuyan Beşer, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulu'nda, liseyi de Yozgat İmam-Hatip Lisesi'nde okuyup 1972'de mezun oldu. Daha sonra Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi'ni kazanıp 1978 senesinde mezun oldu (1978). Mezun olduğu Fakültede İslâm Hukuku dalında "İslâm'da Sosyal Güvenlik" adlı teziyle 1985'te doktor oldu.

Faruk Beşer, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak sekiz yıl muhtelif görevlerde bulundu. Ardından İSAV ilmî sekreterliğinde çalışan Beşer, bilahare özel İlmî Araştırmalar Merkezi'nde 1986-1993 senelerinde kurucu müdür olarak çalıştı.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak gitti ve orada 1993-1994 yıllarında iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu. Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak dahil oldu. 12 Ekim 1994 tarihinde İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent, 2000 yılında da profesör oldu. Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı. University of Pittsburgh'un daveti ile Visiting Professor olarak ABD'ye gitti ve adı geçen üniversitede 1999-2000 yılları arasında altı ay araştırmalarda bulundu.

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Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

Faruk Beşer Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli oldu.

Faruk Beşer, evli ve dört çocuk babasıdır.

Kitapları:

Başarının manevî sebepleri

Bilgi, fıkıh ve içtihat

Din, demokrasi ve hayat

Düşünerek inanmak

Evlen, mutlu ol

Fetvalarla çağdaş hayat

Genç kızlara özel fetvalar

Genç kızlara özel ilmihâl

Gerekçeli fıkıh I-II

Güncel meseleler ve dinî çözümler

Hanımlara özel fetvalar

Hanımlara özel ilmihâl (fıkıh - hukuk - fetvâ - ilmihâl)

İslâm'da kadının çalışması ve sosyal güvenliği

İslâm'da sosyal güvenlik

İslâm'da zenginlik ve fakirlik

Namazı dosdoğru kılmak (namaz sureleri ve anlamları ilavesi)

Namazı dosdoğru kılmak seti

Sosyâl İslâm