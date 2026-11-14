İlahi emir hıcab yasaklanmaz

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Bizim görüşümüz Hıcabın hem yasaklanamayacağı hem de bunun zıttının dayatılamayacağı noktasında. Öncelikli olarak ilahi emir hicab yasaklanamaz.

Evet bir taraftan bu ilahi bir emir temelde, Rabbimizin emri. Yani bunun başka hiçbir şeye hamli olamaz. Şuraya buraya hamledilen, saptırılan, başka türlü kaynaklarla ilişkilendirilen veya başka türlü sebeplerle ilişkilendirilen, başka türlü çıkış noktaları aranan bu aranmalar tamamen bir boşuna uğraş.

Bunun temel dayanağı ilahi bir emir olmasıdır. Bu ayan beyan ortadadır. Hem bizzat başörtüsü olarak geçmekte hem de bütün bedenin cilbabı olarak ifadesi de vardır kitabı kerimde. Bir kadının dışarı çıkarken üstüne cilbap alması, işte bu daha büyük bedeni kapatan bir çarşaf diyebileceğiniz veya pardüse neyse. Bir şekilde vücut belli olmayacak şekilde, görülmeyecek şekilde tüm vücudun örtülmesi ki başörtüsü Hicabnonun bir parçasıdır.

Ve bu tabii ki sadece islamınbson döneminde değil, bütün Nebiler aşağı yukarı döneminde Allah'ın bir emridir. Son halkası da Hatemi Nebi Aleyhisselam zamanında bu emr yine ilahi bir emir olarak Kur'an'a da aksetmiş, orada da beyan edilmiş ve bu şekilde devam etmektedir. Yani öküzün altında buzağı aramaya gerek yok.

İşin aslı aslı ve temel dinamik budur. Buradaki temel çıkış noktası budur. Başka beşeri şöyle böyle saptırmalar onlar ayrı, abesle iştiğal. Ama işin aslı asları, temel noktası budur ve ilahi emirdir ve yasaklanamaz.

Bir, bu ilahın, yaratıcının, yaşatıcının emridir. Yani onun emrinin üstüne bir emir veya onun emrinin yasaklanması ne mümkün? Bu kimin haddine? Bu hadsizlikten başka bir şey değil. Allah zaten böyle bir ruhsat veya geçici bir mühlet vermiş olmasa kimsenin gıkı çıkamaz zaten. Bunun aleyhine hiç kimse düşünemez bile, söylem bile geliştiremez Alla böyle bir imtihan alanı açmış, o ayrı.

Akli planda da, işte bakalım fizik, kimya, biyoloji, bu yasalar değiştirilebilir mi? Yani bakalım etrafımızdaki Allah'ın fizik ayetlerine, biyolojik ayetlerine, kimya ayetlerine. Onları değiştirmek hayatla bağdaşmaz, akılla bağdaşmaz, menfaatle bağdaşmaz, tamamen zarar, ziyan ve mümkün değil. Şu biyoloji hayatımızı bedenimizdeki veya çevremizdeki kimya yasaları, fizik yasalar.

Sayısız ve insanlar bunlara riayet ederek bir şekilde nemalanıyor ve o şekilde zaten yaşıyor. Aksi yaşamla bağdaşmaz. Sağı, solu, ilerisi, gerisi, işte İslamisi, gayri İslamisi, herkes bir defa Allah'ın yasalarına uyarak, ona karşı durarak değil, hayatlarını devam ettiriyorlar.

Dolayısıyla mesela fizik yasasını yasaklıyorum ben diyebilir mi. Allah'ın fizik, kimya, biyoloji yasaları, buna bir defa gücün yetmez, imkanı yok. Sana bir sosyal hayatta böyle bir alan açmış, seni denemek amaçlı dar bir alan. Hadi bakalım sen kendi ayağının üstünde durabilecek misin diye. Yani Allah sana bir alan açınca sadakat mi göstereceksin yoksa ihanet mi göstereceksin? Şükredecek misin, küfredecek misin? Ve Allah'ın böyle bir planı var, bu planı dairesinde olan bir şey. Ama maalesef insan daha ilk fırsatta kaybetmeye o kadar teşne ki, hem de kaybetmeyi bırak küstahlaşmak, ükelâlaşmak.

Allah'ın işte bir kadın, erkek her birine yerine göre, bazı konularda erkek için daha detaylı, bazı konularda kadın için daha detaylı talimatlar.

Orada bile Allah'ın yaratması, biyolojisi, sosyolojisi, psikolojisi çok yönlü. Allah'ın planları var, sen çoğunu anlamazsın bile, çoğunu anlamazsın, çok azını anlarsın. Anlasaydın zaten bu halde olmazdın.

Mesela, kıyafette, giyinmede Allah Teala, bayanları, hani diyelim ki onu biraz daha güzel, özel yaratmış, ve onu biraz daha korunaklı, muhafazalı, biraz daha kıyafeti onda geniş tutmuş, daha detaylı tutmuş. Erkeği o konuda biraz daha sade ve erkek kıyafeti de daha sade. İşte göbekle diz arası vs.

Ki şu anda erkeklerde bu çok daha fazlasıyla yerine getirilirken, tam tersine bir mantık kadında. Kadın sen bildiğin var bilmediğin var. Allah Teala'nın nice hikmetleri var. Kem gözlere meze edecek değilya. O güzellik ki orta malı olunca onun kıymeti de kalmıyor. Ama aile içinde o çok daha kıymetli bir hale geliyor. Kadının adeta nafaka sigortası bir yerde, nikahlanarak eşine has etmesi, görüntüsünü bile. Dolayısıyla o onun bir sigortası, hayat sigortası. Nafakası onun üzerine kurulmuş. Sen bunu çarçur ediyorsun, sokağa meze ediyorsun, veya başka türlü sosyolojik bizim bildiğimiz bilmediğimiz nice taraflar var ki Allah Teala öyle uygun görmüş.

Senin ne haddine, sen kaç tane insan yarattın, kaç kadın yarattın, kaç hücresi. Veya ona Allah sana vermediği neyi verebildin ki? Bazen de sanki kadınları Allah'tan koruyormuş, İslam'dan koruyormuş gibi. Allah'ın kullarını, Allah'ın yaratmasını, yaşatmasını, Allah'tan koruyor haşa. Allah'ın kadını korumak üzere ona emrettiği kıyafeti yasaklıyor. Adeta onun korunmasını bile, muhafazasını bile engelleyecek şekilde, ona zarar verecek şekilde davranıyor. Güya kadını Allah'tan koruyacak. Allah'ın yarattığını Allah'tan koruyacak. Kadını, kızı, haşa.

Bu kadar küstahca, ükelaca ve tabii ki Allah'ın binbir planı, hikmetli işleri. Kadın için Allah Teala öyle bir işte başörtüsü, boyun örtüsü, beden örtüsü şeklinde geliştirmiş ve tabii ki burada da abartıya gitmenin bir anlamı yok. Ama bir taraftan da insanların hür bırakılması lazım. Diyelim ki ünlü kişiler veya işte sanatçılar toplumda çok göz önü olmak istemiyor.

Güneş gözlüğüyle, şapkasıyla veya yüzünü gözünü kapatarak böyle gizli saklı tepdili kıyafet dolaşıyor. Bu da onun hakkıdır, onun hakkı da kadınların çoğu da fıtraten de öyle, duygusal olarak da öyle çok görünmek, bilinmek, duyulmak istemiyor diyelim. Bazen erkekler de böyle olabilir.

Diyelim ki daha ileri örtünme yapanlar veya işte Allah'ın farz kılmasının da ötesinde biraz daha işi kendi özel alanı olarak değerlendirip, mahremiyet olarak değerlendirip o şekilde davranabilir. Eğer bu güvenlik açısından veya başka sıhhi açılardan bir sakınca doğurmuyorsa bunu engellemek kimin haddine? Kadının kendi mahremiyetidir, kendi özel alanıdır. Sen şu kadar kapatmayacaksın, bu kadar şöyle etmeyeceksin. Kimin haddine kim karışabilir?

Hepsini geçtik, Allah'ın bir temel yaratma yasası var ve ona göre kadın için bir uygun, optimal bir kıyafet belirlemiş. Hani kılık kıyafet kanunları, kılık kıyafet inkılabı, şu bu. E senin var da sen yaratmadan, yaşatmadan kadına kıza gömlek biçiyorsun da, Allah'ın kullarına da, Allah yaratmış, yaşatmışken onun böyle bir kılık kıyafet yasası, inkılabı, ilkesi olmayacak mı? Senin ne haddine? Veya onun emrine müdahale, onu yasaklamak senin ne haddine? Kılık, kıyafet diye Allah'a rağmen böyle bir şey geliştirmek, tarz geliştirmek, bu hadsizlikten başka bir şey değil.

Sen kaç tane kadın yarattın ki, kaç tane kadın yaşatıyorsun ki, kaç tane onun bir kılını yarattın ki kalkıp da ona kıyafet biçeceksin, gömlek giydireceksin. Bu adeta ona deli gömleği giydirmenin bir başka şekli şemali. Dolayısıyla hiç kimsenin haddine değil, ne örgütün, ne devletin, ne şirketin, ne akademiyanın, ne medyanın Allah'ın kullarına Allah'a rağmen bir kılık kıyafet haddine değil.

Ve Allah'ın buradaki emrini yasaklamak, Allah'ın hicab emrini. Hem de hakikaten hicaba denk düşen, arlanmaya, hayalanmaya denk düşen, arlı olmaya, namuslu olmaya, iffetli olmaya, Allah'a sadık olmaya, ona iyi bir kul olmaya, iyi bir insan olmaya denk düşen Allah'ın emirlerine saygı duymayı yasaklamak, Allah'ın hicab emrini yasaklamak, kimin haddine? Yani bu olacak iş mi? Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama maalesef, işte görüyorsunuz, Temcid pilavı gibi değişik ülkelerde, aynı ülkede değişik zamanlarda, bu yıllarca, asırlarca maalesef böyle bir küstahlık, böyle bir despot yapı maalesef oluyor. Hadsizlik, haydutluk, eşkıyalık, mafyalık, kalkıp Allah'ın kullarına böyle bir dayatma asla mümkün değil.

Sonra, bu Allah'ın emri mi? Emri. Bunun daha ötesi yok. Hem de sadece Kur'an'da değil.

Bazen de öyle araplıkla falan ilişkilendirenler var. Peki ondan önceki, mesela Meryem Valide'nin hicabına ne diyeceksin? O Kur'an'dan sonra mı yaşadı? O İncil'e göre yaşadı. E O da hicablı.

Hatta bir İtalyan bakan diyor ki, siz hicab ban hicab ban hicab yasak deyip duruyorsunuz. Yani Allah'ın emrine yasak koymak işte. Hicab ban Avrupa'da da böyle. Meryem Valide'yi ben hep hicablı görüyorum. Bu ne alaka? diye böyle bir itirafı da olmuştu. Aklın, mantığın yolu bir aslında. Allah'ın emri bir defa, önceki Nebilerde de, sonrakilerde de. Bir de utanmadan, arlanmadan işte buna karşı garip argümanlar.

Yok efendim bu Arap kültürüymüş. Hadi oradan. Arap kültürü olur mu bu ya? Yani İslam'dan önce Araplarda böyle bir kıyafet mi vardı? Onların kültürü asıl Arap, cahili Arap kültürü çıplaklıktı. Çıplaklık. İlkel cahili Arap kültürü veya Afrika kültürü halen. Çıplaklık. Yani Arap kültürü diye itiraz edeceksen, Arap kültürü diye Allah'ın emrine hicaba değil, tam tersine hicapsızlığa, açıklığa, saçıklığa itiraz etmen gerekir. Akıl, mantık neresinde bunun? Yok Arap kültürüymüş. Hadi oradan. Bu Arap kültürü ise Meryem Valide Arap mıydı? Meryem Valide Arami. İşte Celil'e de doğmuş, büyümüş. Sonra Kudüs'e.

Oradan işte hatta kıbrısa kadar geldiği rivayet edilir. Yani daha çok Arabistan'ın kuzeyinde ve Arami dediğimiz bir yerde Acemi de denebilecek yerde.

Arap değil, Acem toplulukları ile alakalı. Veya daha niceleri eski nebiler baktığımız zaman ve onların eşleri, kız çocukları vs. anneleri mütesettir. Buna ne diyeceksiniz? Yani bu akıl, mantık mı? Şu anda da yeniden yine bu köhne zihniyet.

Efendim biz Arap kültürü istemiyoruz, Araplaşmak istemiyoruz. Türkleşiyoruz diyorlar hicapsızlaşarak. Bu Türklük te değil. Birazcık Allah'ın kitabını okumadınız, birazcık etrafınıza bakın, hayata bakın, gözünüzü açın. Aklınıza vurduğunuz kilidi kırın. Yani efendim bu bir Araplaşmak değil Türkleşmek. O da yanlış, o da yalan, o da yalan. Hiç mi sizin tutarlı bir tarafınız yok? Ya bak geçmiş Türklere bakın, geçmiş Türklere bakın. İslam'dan önce bile, İslam'da zaten bin yıllık Selçuklu Osmanlı zaten tamamen hicaplı. Bizim atalarımız hicaplı, annelerimiz, validelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, kızlarımız hicaplı. Yani hicapsız mıydı Türkler? Türk kültürü hicapsız mıydı?

Yok Türkleşeceklermiş. Yani neresinden tutsan dökülen bir anlayış. İşte bu Türkiye'de de yıllarca yaşandı. Türkleşiyoruz diye, ezanı da Türkçeleştiriyoruz diye tuğyanleştirdiler, azgınlaştırdılar. Haydutlaştırdılar ve bir hegemonik, despotik bir yapı oluşturdular. Ve belli bir sözde başarı, halbuki Anadolu insanının veya bu Müslüman halkın başarısına kondular. Sonra o başarı üzerinden bu defaracon kesmeye kalktılar.

Onun için ben de dedim ki kamallaşma Aliyev. Yani aynı şeyler hem burada hem orada, hem şurada hem şorada. Bugün de değil, dün de öyle veya başka ülkelerde de öyle. Yani aynı terane, aynı küstahlık, aynı ükelalık, aynı hak bilmezlik maalesef devam ediyor. Yok efendim hicapsızlık Türk kültürüymüş. Türk kültürü bir defa hicaplı, saygılı, yani böyle açık saçık, arsız, namussuz, hicapsız değil.

Kadını ona buna meze eden, hatta çok eşliliğe bile, bırakın sokakta şurada burada açık saçıklığı, çok eşliliğe bile itiraz eden bir Türk kültürü var. Yani İslami Arap kültüründen bile, bu konularda daha sıkı olan bir Türk kültürü var. Ey Aliyev, Türk kültürü diye yutturamazsın. Türkiye Cumhuriyetler de öyle.

Allah'ın emrini hem yasaklıyorlar, Allah'ın hicap emrini, bir de bunu işte Araplaşmak olarak telakki ediyorlar. Türkiye'de de bu çok. Ya sen Yunanlaşıyorsun, sen o zaman batıllaşıyorsun, sen şeytanileşiyorsun onun farkında mısın? Bunun Araplaşmakla ne alakası var? Arapları hıcaba sokan İslam'dır. İslami olmayan Araplar aynen sizin gibi açık saçık, yırtık pırtık, donsuz, baldır bacak, açık saçık, saç baş geziyorlar ortalıkta. Yani o İslami olmayan Araplar. E sen o zaman asıl Araplaşan sensin. Araplaşan sensin. Türkleşen de değilsin. Türk'ün de töresinde, geleneğinde bir defa Rabbe saygısızlık yok. Allah'ın emrine karşı bir hadsizleşme asla ve hicaplı bir anlayış söz konusu. Bak eski Selçuklu, Osmanlı kadınlarına bir bak bakayım. Bir bak Türkleşmek neymiş? Bu tür saçmalıklarla nereye.

Bu bir defa Allah'ın emrine aykırı, Allah'ın hicap emri yasaklanamaz. Ona aykırı ve kulların da hukukuna aykırı. Yani bu temel insan hakkı, kadın hakkı, kız hakkı, valide hakkı. Bu insanın temel örtünme, mahremiyet hakkı. Bu en temel insan haklarından birisi. Buna seninki hicapsızlaştırma, arsızlaştırma, sokağa, caddeye, meydana meze etme. Bu kimsenin haddine değil. Kul hakkı, kul hakkı deyip duranlar nerde. Zaten Allah'ın hakkına riayet etmeyenler, Allah'ın emrine yasakçılıkla, tuğyanilikle karşılık verenler kul hakkı mı derler? Onların hepsi yalan. Kul hakkı olayı da yalan. Bakın şu anda kul hakkı kul hakkı diye ağzında sakız gibi çiğneyenler işte Allah'ın hakkına da aykırı. Ve kulun bir mahremiyet, bayanın, tesettür, hicap, cilbap hakkına saygı duymayan haksız şahsiyetler. Yani bunların kul hakkı, o da yalan. O da yalan, o da yalan.

Dolayısıyla Allah'ın hicap emri yasaklanamaz. Allah'ın kullarının mahremiyet hakkı, kadınların hicap ve cilbap hakkı yasaklanamaz.