İlaçlardaki zam oranı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

İlaçlarda zam oranı yüzde 26.4 olarak belirlendi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca, tebliğe göre oranın şubat ayının 15'ine kadar belirlenmesi ve 5 gün içerisinde uygulamaya konulması gerektiğini hatırlattı.

"Bundan sonraki süreçte yüzde 60 olarak uygulanacak"

"Hem yerli hem global firmalarla biraraya gelerek, yarın için açıklanması gereken bir önceki yılın ortalama euro kurunun belirli bir çarpanla çarpılmasıyla elde edilecek güncellemeyi aramızda konuştuk" diyen Koca, şunları söyledi:

"Sektörle geldiğimiz noktada Şubat'ın 19'undan sonra uygulanmak üzere sabit oranda anlaşmış olduk. Bu oran bundan sonraki süreçte de özellikle euro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp bu yılki zam oranını yüzde 26.4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk."