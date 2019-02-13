0553 313 94 23

İlaçlardaki zam oranı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında ilaçlardaki zam oranını yüzde 26,4 olarak belirlediklerini duyurdu.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:04
İlaçlardaki zam oranı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

İlaçlarda zam oranı yüzde 26.4 olarak belirlendi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca, tebliğe göre oranın şubat ayının 15'ine kadar belirlenmesi ve 5 gün içerisinde uygulamaya konulması gerektiğini hatırlattı.

"Bundan sonraki süreçte yüzde 60 olarak uygulanacak"

"Hem yerli hem global firmalarla biraraya gelerek, yarın için açıklanması gereken bir önceki yılın ortalama euro kurunun belirli bir çarpanla çarpılmasıyla elde edilecek güncellemeyi aramızda konuştuk" diyen Koca, şunları söyledi:

"Sektörle geldiğimiz noktada Şubat'ın 19'undan sonra uygulanmak üzere sabit oranda anlaşmış olduk. Bu oran bundan sonraki süreçte de özellikle euro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp bu yılki zam oranını yüzde 26.4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:04
  1. ilaçlardaki zam
  2. ilaç zam

YORUM YAZ

  • mustafamustafa2 sa önce
    yahu az olmuş %100 yapsaydınız.yada halkı yatırıp s..seydiniz daha iyi.
  • AbdullahAbdullah4 sa önce
    Tanzim ilaç istiyoruz reis, hallediver. FETÖcü eczane çetesi zam yapmış yine.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Venezuelalı muhalifler PDVSA ve Citgo'ya "yeni yöneticiler" atadı
  1. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
  2. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
  3. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
  4. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
  5. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
  6. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
  7. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
  8. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
  9. EYOF 2019
  10. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
  11. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
  12. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
  13. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
  14. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
  15. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
  16. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
  17. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
  18. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
  19. Paris'teki gösteride polisi döven..
  20. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
BM uyardı: Savaş çıkabilir
BM uyardı: Savaş çıkabilir