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İlaç yazdırmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı

Adana’da 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele eden Hatice Duymaz (57), 4 gün önce eşi Orhan Duymaz (64) ile birlikte gittiği hastanenin otoparkında kayboldu. hasta kadının eşi, yetkililerden yardım istedi.

07 Ekim 2018 Pazar 12:51
İlaç yazdırmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı

Orhan Duymaz, 3 Ekim günü depresyon tedavisi gören eşini de yanına alarak otomobiliyle Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Burada eşini otoparka park ettiği araçta bırakan Orhan Duymaz, ilaç yazdırmak için hastaneye girdi. İlacı yazdırdıktan sonra geri dönen Duymaz, eşini göremedi. Orhan Duymaz, yakınlarıyla birlikte yaptığı tüm aramalara karşın eşi Hatice’ye ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Eşi Hatice’nin tedavi görmek istemediğini belirten Orhan Duymaz, "Hastane otoparkında arabayı park ettim. Eşim 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavi olmayı kabul etmedi ve araçtan inmedi. Ben de en azından bir ilaç yazdırayım diye hastaneye gittim. 20 dakika sonra döndüğümde, arabadan çıkıp gitmişti. Hastanenin her köşesine baktım, ama bulamadım" dedi.

İnsülin ilacı yanında değil

Eşinin aynı zamanda şeker hastalığı nedeniyle insülin iğnesi kullandığını söyleyen Orhan Duymaz, ilaçlarının yanında olmadığını ve bu durumun sağlığı için ölümcül bir tehlike yarattığını ifade etti. Duymaz, "Psikolojik durumundan dolayı ara sıra evden gideceğini, ölmek istediğini söylüyordu. Ama kaçmasını hiç beklemezdim. Kızım da ben de onu çok seviyoruz.  Buradan emniyet yetkililerimize sesleniyorum. Lütfen eşimi bulun. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kaybolduğunda üstünde yeşil bir pantolon ve eşarbı vardı. Duyan, gören varsa Allah rızası için haber versin" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:51
  1. Adana
  2. Hatice Duymaz
  3. Depresyon hastası
  4. hasta kadın kayboldu

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