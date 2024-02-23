  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heykelden başka eser görmeyen Murat’tan nameler! 'TOGG kadar gereksiz bir yatırım yokmuş'

Suuda gelince Atatürkçü, Yunanistan’a gelince Venizelosçu! Beklenmedik Ayasofya kararı!

Elon Musk'tan beklenmedik Türkiye kararı! Sitesine girince her şey ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'son dakika' oyununu açıkladı

2 milyon kişi açlıkla boğuşuyor... Her şey bir torba un için: Dünya insanlığın yok oluşunu seyrediyor Gazze açlıktan ölüyor

Erdoğan ülkeden ayrılır ayrılmaz Mısır'a Sisi'nin yanına gittiler! Türklerin petrolünü çalmak anlaştılar

Morarmaya doymuyor! KAAN ile rezil olan Altaylı yine kafayı çıkardı

Her söylediği çıkıyor! En düşük emekli maaşlarıyla ilgili 'duyum aldım' diyerek yapılacak zammı açıkladı

O sözleri büyük tepki görmüştü! Fatih Erbakan'dan flaş “ittifak” açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri mi çekecekler

MİT ve Emniyetten yurt dışı operasyonu! Sözde sorumlu terörist yaka paça yakalandı
Kadın - Aile İlaç krizini hafife almayın sonuçları şaşırttı! Uzman isim: Öksürük şurubu faydadan çok zarar veriyor
Kadın - Aile

İlaç krizini hafife almayın sonuçları şaşırttı! Uzman isim: Öksürük şurubu faydadan çok zarar veriyor

Yeniakit Publisher
2024-02-23 20:50:00 -
İlaç krizini hafife almayın sonuçları şaşırttı! Uzman isim: Öksürük şurubu faydadan çok zarar veriyor

Kuru öksürük, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir. Kış aylarında nezle ve gribe bağlı öksürüklerin daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mehmet Bayram, “Öksürük şurupları doktor tavsiyesi... İşte o anında etki eden o karışım!

Kış aylarında nezle ve gribe bağlı öksürüklerin daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mehmet Bayram, “Öksürük şurupları doktor tavsiyesi dışında asla ezbere kullanılmaması gerekir. Balgamlı, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılamamasına ve buna bağlı durumun daha kötüye gitmesine neden olabilir. Öksürüğün kolay atlatılması için yapılması gerekecek önlemler arasında bol sıvı tüketmek, temiz ferah ortamda kalmak gerekir. Bu durumlarda kuşburnu, ada çayı, ıhlamur, ekinezya, ayva yaprağı çayı tüketmek önemlidir” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, birçok rahatsızlığın öksürüğe neden olabileceğini belirterek, ezbere öksürük şurubu kullanılmamasına dikkat çekti. Prof. Dr. Bayram, "Akciğer kaynaklı akut öksürük en çok bronşit, zatürre, astım atağına bağlı iken, uzamış öksürük en çok grip sonrası bronş hassasiyetine, astıma bağlı görülür. Kronik öksürük varsa mutlaka, akciğer kanseri, tüberküloz, astım, bronşektazi ve diğer nedenler gibi daha ciddi nedenler araştırılmalıdır. Enfeksiyonlarda öksürüğün en temel özelliği balgamlı olmasıdır" diye konuştu.

KURU ÖKSÜRÜK GRİPTEN SONRA 3-4 HAFTA DAHA SÜREBİLİR

Alerjiye bağlı, üst solunum yollarından kaynaklı mesela geniz akıntısı, sinüzit, farenjit gibi rahatsızlıklarda daha çok kuru öksürük görüldüğünü belirten Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti:

"Bazı tansiyon ilaçlarına bağlı öksürük gıcık şeklinde olur. Gastroözefagial reflüye bağlı mide asidinin boğaz bölgesini tahriş etmesine bağlı da öksürük görülebilir. Burada geceleri artan boğazda acımayla birlikte olan kuru öksürük söz konusudur. Kalp yetmezliğine, geniz akıntısına bağlı öksürük en çok yatar pozisyonda arttığından geceleri daha sık görülür. Toplumun gözünden kaçan ve uzamış öksürüğün en önemli sebeplerinden biri de grip-nezle sonrası uzamış öksürüktür. Burada nezle belirtileri 1 haftada geçtikten sonra yaklaşık 3-4 hafta süren kuru öksürük kalır. En ufak bir uyaranla oluşan bu öksürük nezle sonrası bronşların aşırı hassaslaşmasına bağlıdır."

BİLİNÇSİZ ŞURUP KULLANIMI DURUMU DAHA KÖTÜYE GÖTÜREBİLİR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Prof. Dr. Bayram, öksürük şuruplarının doktor tavsiyesi dışında asla ezbere kullanılmaması gerektiğine değinerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Balgamlı, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılamamasına neden olarak durumun daha kötüye gitmesine neden olabilir. Öksürüğün kolay atlatılması için yapılması gerekecek önlemler arasında bol sıvı tüketmek, temiz ferah ortamda kalmak gerekir. Nezle ve gribe bağlı öksürükler kış aylarında sık görülür. Bu durumlarda kuşburnu, ada çayı, ıhlamur, ekinezya, ayva yaprağı çayı tüketmek önemlidir. Toz zencefil, karanfil, bal ve limon karıştırılıp çay şeklinde içilmesi öksürüğü rahatlatır. Bu çaylara bal karıştırılması bağışıklık sistemini güçlendirecektir. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Ayva, portakal, limon gibi kış meyvelerinde oldukça fazla miktarda bulunur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23