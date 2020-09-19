İlaç devinden önemli yatırım

Akit Ekonomi

Abdi İbrahim, hem solunum yolları hem de üriner sistem alanında ilaçlar geliştiren ve dünyanın önde gelen biyoteknolojik ilaç şirketlerinden birisi olan OM Pharma’yı İsviçreli bir ortak girişim grubuyla satın aldı.

65 ülkeye satış yapıyor

Toplam 500 milyon İsviçre Frankı’na (yaklaşık 4.2 milyar TL) satın alınan OM Pharma’nın yüzde 28.5 hissesi, işlem sonrası Abdi İbrahim’in oldu. Bu işlem büyük yankı uyandırdı. Zira temelleri 1937 yılında atılan ve merkezi Cenevre’de yer alan OM Pharma’nın ürettiği biyoteknolojik ilaçlar, 65 ülkede satılıyor.

Ortaklık kapsamında Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, OM Pharma Yönetim Kurulu’nda yer alacak. Ayrıca OM Pharma’nın portföyündeki bazı kimyasal ilaçlar, Abdi İbrahim tesislerinde üretilecek.

18 Eylül 2020 tarihinde resmiyet kazanan ortaklıkla OM Pharma, önümüzdeki dönemde biyoteknolojik ilaçların Ar-Ge’sine ve klinik çalışmalara 250 milyon İsviçre Frank’ı (yaklaşık 2.1 milyar TL) tutarında bir harcama yapacak.

Milli karakterimizi koruyoruz

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, firma olarak yerli ve milli karakterlerini koruduklarını; her zaman uluslararası alanda söz sahibi olma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. OM Pharma’yla yaptıkları ortaklık anlaşmasının Türk ilaç sanayii için bir ilk olduğunu ifade eden Barut, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu pandemi döneminde yerli ilaç sanayiinin stratejik önemi daha da iyi anlaşıldı. Biz 18 yıldır Türkiye’de pazar liderliğimizi korurken, hedefimizi daima yüksek tuttuk. Dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasına giren ilk Türk şirketi olduk. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en modern ilaç tesislerinden birisini yaptık. AbdiBio’yla Türkiye’de biyoteknoloji alanında öncü olduk. Kazakistan’da, Cezayir’de üretim tesislerimizi açtık. ABD’de yeni molekül geliştirmek için start-up yatırımı yaptık. Avrupa’da ve ABD’de satın alma fırsatlarını hep odağımızda tuttuk. Çünkü bunu ülkemiz ilaç sanayi için bir liderlik misyonu olarak gördük. Gelinen aşamada da Türk ilaç şirketlerinin global oyuncular tarafından satın alınması trendini ilk defa tersine çeviriyor; dünya ilaç sanayiinin merkezlerinden biri olan İsviçre’de faaliyet gösteren köklü bir biyoteknoloji şirketinin ortağı oluyoruz. Pandeminin oluşturduğu endişe ve belirsizlik ortamında bu girişimimizin Türk ilaç sektörüne moral ve motivasyon vereceğine inanıyorum.”

Yeni pazarlara hızla erişeceğiz

Barut, OM Pharma’nın kimyasal ilaç portföyündeki bazı ürünleri tüm dünya için Esenyurt’taki tesislerde üretmeyi planladıklarını dile getirdi. Üretilen ürünlerin dünya pazarlarına ihraç edileceğine dikkat çeken Nezih Barut, ortaklığın özellikle Abdi İbrahim’in henüz bulunmadığı yeni pazarlara erişimini mümkün kılacağını açıkladı. Barut, “OM Pharma’nın yeni döneminde 250 milyon İsviçre Frank’ı (yaklaşık 2.1 milyar TL) gibi ciddi bir Ar-Ge bütçesini biyoteknolojik ilaç geliştirmek ve klinik çalışmalar için ayırıyoruz’’ şeklinde konuştu.