İlaç almak için girdiği eczanede beyin felci geçirdi Kırşehir'de, işçi emeklisi 55 yaşındaki Vahit Şahin, ilaç almak için girdiği eczanede beyin felci geçirerek yere yığıldı.

Kırşehir'de, işçi emeklisi Vahit Şahin (55), ilaç almak için girdiği eczanede aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede beyin felci geçirdiği belirlenen Şahin, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Şahin'in eczanede rahatsızlanıp, yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün öğle saatlerinde, Medrese Mahallesi'nde bulunan eczanede meydana geldi. Şeker ve tansiyon hastası olan işçi emeklisi Vahit Şahin, devlet hastanesindeki tedavisinin ardından reçeteye yazılan ilaçları almak için eczaneye gitti. Şahin, dükkanda aniden rahatsızlanarak, yere yığıldı. Şahin'in yardımına, eczane teknisyeni Sezer Gürses koştu. İlk müdahaleyi yapan Gürses, daha sonra 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Şahin, eczaneye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin felci geçirdiği belirlenen Şahin, ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun kritik olması nedeniyle ambulans helikopterle Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şahin'in yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.



Öte yandan Vahit Şahin'in eczanede rahatsızlanıp, yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.