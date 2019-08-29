İmmünoloji hangi bölüm bakar?
Paketli, sahte ve hızlı hazırlanan bol yağlı gıdalar, vücudumuzdaki neredeyse bütün sistemi değiştirdi. Son zamanlarda yeni hastalıklar ve alerjenler meydana geldi. İmmünoloji nedir? İmmünoloji tedavisi için ne yapılması gerekir?29 Ağustos 2019 Perşembe 21:20
Bağışıklık sistemini inceleyen tıp dalına immünoloji adı verilir. İmmünoloji, bağışıklık sisteminin incelenmesi ile ilgilenen, tıp ve biyolojik bilimlerin çok önemli bir dalıdır.
Bulunduğumuz her ortamda gözle göremesek de bakteriler, virüsler ve mantarlar bulunmaktadır. Bağışıklık sistemi sayesinde birçoğu, zarar veremez ve hastalıklardan korunmuş oluruz.
Fakat son zamanlarda genel olarak bağışıklık sistemi zayoflaması meydana geldi. Dünya genelindeki birçok kişide alerjik reaksiyonlar ve yeni alerji türleri meydana geliyor.
Bağışıklık sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, otoimmünite, alerji ve kanser gibi hastalıklara neden olabilir.
İmmünoloji hangi bölüme bakar?
- Astım
- Kronik öksürük
- İlaç alerjileri
- Alerjik rinit
- Böcek alerjisi
- Besin alerjisi
- Lateks alerjisi
- Göz alerjisi
- Çimen alerjisi
- Eklem iltihabı
- Deri hastalıkları
- Anaflaksi
- Ürtiker
- İmmünoterapi
- Allerjik nezle
- Omalizumab
- Atopik dermatit
- Mesleksel alerjiler
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