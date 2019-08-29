İmmünoloji hangi bölüm bakar?

Bağışıklık sistemini inceleyen tıp dalına immünoloji adı verilir. İmmünoloji, bağışıklık sisteminin incelenmesi ile ilgilenen, tıp ve biyolojik bilimlerin çok önemli bir dalıdır.

Bulunduğumuz her ortamda gözle göremesek de bakteriler, virüsler ve mantarlar bulunmaktadır. Bağışıklık sistemi sayesinde birçoğu, zarar veremez ve hastalıklardan korunmuş oluruz.

Fakat son zamanlarda genel olarak bağışıklık sistemi zayoflaması meydana geldi. Dünya genelindeki birçok kişide alerjik reaksiyonlar ve yeni alerji türleri meydana geliyor.

Bağışıklık sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, otoimmünite, alerji ve kanser gibi hastalıklara neden olabilir.

İmmünoloji hangi bölüme bakar?