İl Spor Güvenliği Toplantısı Vali Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanaspor ile Adana Demirspor derbi maçı öncesinde yaptığı toplantıda, sporla şiddetin bir araya gelmesinin uygun olmadığını ve Adana’nın şiddet ve olumsuzluklarla değil sportif faaliyetlerde elde edilen başarılarla anılmasını hedeflediklerini söyledi.

Adana’da gerçekleştirilecek olan spor faaliyetlerinin, sorunsuz bir şekilde ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili ayrıntıların detaylarıyla ele alındığı "İl Spor Güvenliği Toplantısı” Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zafer Öz ve ilgili spor güvenliği kurulu üyeleri katıldı.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek olan Adanaspor ile Adana Demirspor’un derbi maçında alınacak güvenlik tedbirleri ile Adana’da branş ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilen tüm spor müsabakalarının güvenli bir şekilde yapılması için yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, ilgili yetkililer tarafından sunum eşliğinde Vali Demirtaş’a bilgi verilmesinin ardından sporla şiddetin bir araya gelmesinin uygun olmadığını ve Adana’nın şiddet ve olumsuzluklarla değil sportif faaliyetlerde elde edilen başarılarla anılmasını hedeflediklerini belirten Vali Demirtaş, şiddet ve benzeri olayların yaşanmaması için tüm kurumlarla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İl Spor Güvenliği Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.