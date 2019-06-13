İl Sağlık Müdüründen kazada yaralanan 112 personeline geçmiş olsun mesajı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk hasta nakli sırasında yaşanan kazada yaralanan 112 Saraylar Acil Sağlık İstasyonu’nda görevli sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürücülerin trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Dün gece hasta nakli sırasında 112 Saraylar Acil Sağlık İstasyonu’nda görevli ambulans ile otomobil çarpışmış, ambulansta bulunanAcil Bakım TeknikeriBahar Çolak, Acil Tıp Teknisyenleri Derya Kahraman ve Metin Bülbül yaralanmıştı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de kazada yaralanan sağlık çalışanlarına ve otomobilde bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi

Yaşanan bu kaza trafikte ambulansların geçiş önceliğine daha duyarlı olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de 112 Acil Sağlık Hizmeti ekiplerinin insan hayatını kurtarmak için canla başla çalıştığını ve yeri geldiğinde canlarını tehlikeye attığını bu yüzden vatandaşların ambulansı gereksiz meşgul etmemesi, trafikte de ilerleyen ambulansa yol vererekbir hayatın kurtarılmasına yardımcı olabileceklerini unutmamaları gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:“Trafikte ‘Ambulansın Geçiş Önceliğine Özen Gösterelim, Ambulansa Değil Yaşama Yol Verelim’ diyerek bu konuda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 112 acil sağlık hizmetlerinde 24 saat kesintisiz, tüm hava şartlarında çalışan ekip arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması dileğiyle herkese huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.