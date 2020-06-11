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Sağlık

İl Sağlık Müdürü Benli: "Salgın tamamen ortadan kalkana kadar, açıklanan tedbirlere bağlı kalmak mecburiyetindeyiz"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; ülke olarak çok büyük başarılar elde edilmesine rağmen özellikle son günlerde tedbirlerden uzaklaşmanın virüs tehdidini yeniden gündeme getirdiğini ifade ederek; "Salgın tamamen ortadan kalkana kadar, açıklanan tedbirlere bağlı kalmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmayalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:16:05 -
İl Sağlık Müdürü Benli: "Salgın tamamen ortadan kalkana kadar, açıklanan tedbirlere bağlı kalmak mecburiyetindeyiz"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; ülke olarak çok büyük başarılar elde edilmesine rağmen özellikle son günlerde tedbirlerden uzaklaşmanın virüs tehdidini yeniden gündeme getirdiğini ifade ederek; "Salgın tamamen ortadan kalkana kadar, açıklanan tedbirlere bağlı kalmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmayalım" dedi.


Benli açıklamasında; "Covid-19’la mücadele noktasında ülke olarak çok büyük başarılar elde etmemize rağmen özellikle son günlerde tedbirlerden uzaklaşıyor olmamız virüs tehdidini yeniden gündeme getirmiştir. Unutulmamalıdır ki; yeni normal dönemde Bakanlığımızın önemle altını çizdiği kurallar çerçevesinde hareket edilmesi bu süreci hep birlikte hasarsız atlatmamıza yardımcı olacaktır. Salgın tamamen ortadan kalkana kadar, açıklanan tedbirlere bağlı kalmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmayalım. Pandemi tehdidi geçene kadar, kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı için maske-mesafe-temizlik kurallarını yeni süreçte hayatımızın merkezine koyarak yaşamaya alışmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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