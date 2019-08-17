İl Sağlık Müdürlüğü ishal salgınına karşı vatandaşları uyardı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde kentte yaşanan ishal salgını ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yazılı olarak yapılan açıklamada son günlerde Karabük’te hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ishal vakalarında artış görülebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, “Özellikle yakın zamanda İlimizde faaliyet gösteren iki büyük işletmede çalışanlar arasında bu tarz vakalara rastlanmış olması konunun önemini ortaya koymaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından düzenli aralıklarla tüm şehir şebeke suları ve ambalajlı sular kontrol edilmekte ve su analizleri yapılmaktadır. İl merkezi ve ilçelerimizde şebeke sularında herhangi bir problem görülmemekle birlikte; şebeke sisteminde meydana gelebilecek arızalar nedeni ile su kesintilerinin yaşanabileceği, halkımızın bu durumda şebeke suyuna alternatif olarak dere, nehir, göl ve baraj suyu gibi yüzeysel su kaynakları ile kuyu gibi denetimsiz ve kontrolsüz su kaynaklarından su ihtiyaçlarını karşılamaya yönelebileceği düşünülmektedir” denildi.

Toplum sağlığının korunması, sağlık sorununa yol açmaması ve özellikle ishal başta olmak üzere salgınların yaşanmaması için halk tarafından alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususların bulunulduğunu ifade eden açıklamada, “Su dağıtım şebekesi aracılığı ile tüketime sunulan içme-kullanma sularının kalitesine ilişkin kontroller Bakanlığımızca İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenli olarak yapılmaktadır. Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen su tüketilmemelidir. Kişisel temizlik ve el temizliğinin yapılmaması dışkı-ağız yolu ile yayılan hastalıkların özellikle ishallerin artmasına neden olur. Su kesintilerinde ishalli bir hastalığa yakalanıldığında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar hassas gruplardır. Bulaşıklar içme suyu niteliğindeki sular ile yıkanmalıdır. Tuvaletler 5 su bardağı suya iki bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan suyla temizlenmelidir. Bina ve konutlarda kullanılan su depoları belirli periyotlarda (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde altı ayda bir) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Damacanalardan su almak için kullanılan pompalar, 15 günde bir yüzde 1’lik klorlu su içerisinde 30 dakika bekletilmeli ve içerisinden yüzde 1’lik klor solüsyonu geçirilmelidir. Su kesintisi, arıza, açıkta su satılması gibi hususlar belediyelerin ilgili birimlerine iletilmelidir” ifadelerine yer verildi.