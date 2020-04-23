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İl Müdürü Töre kaza geçiren öğrencinin bayramını kutladı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gün boyu sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında İl Müdürü Pervin Töre, Muğla’da ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren’i ziyaret ederek bayramını kutladı.

2020-04-23 12:38:33 -
İl Müdürü Töre kaza geçiren öğrencinin bayramını kutladı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gün boyu sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında İl Müdürü Pervin Töre, Muğla’da ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren’i ziyaret ederek bayramını kutladı.


Ziyarette 9 yaşındaki Aylin ile bir süre sohbet eden Töre, öğrencinin sağlık durumu ile ilgili ailesinden bilgi aldı. Gelecekte vali olmak istediğini dile getiren ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren, "Öğretmenlerimi çok özledim. Okulumu bitirip vali olmak istiyorum" dedi.


Pervin Töre’nin ’vali olsan ne yapardın’ sorusuna ise Dağdeviren, "Önlemleri arttırırdım. Kimsenin dışarı çıkmasına izin vermezdim. Vatandaşların sadece Cuma günü ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verirdim" cevabını verdi.

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