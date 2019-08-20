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İl Müdürü Maden, tüketicileri bilgilendirdi

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 10:12
İl Müdürü Maden, tüketicileri bilgilendirdi

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.


İsmail Maden, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Bilindiği üzere perakende ticarete konu mal veya hizmetlere ilişkin olarak satın alma kararı öncesi tüketicilerimizin tam ve doğru bilgilendirilmesi için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde satışa konu malın fiyatı, üretim yeri, ayırıcı özelliği vb. bilgilerin yasal düzenleme ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tüketicilere verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde, yasal düzenlemelerin sağladığı kazanımlardan geri gitmeksizin tüketicilerin satın alma kararı vermeden önce tam ve doğru bilgilendirilmeleri amacının sağlanması ve yükümlülerin düzenlemelere en düşük maliyetle teknolojinin sağladığı imkanlardan da yararlanarak en etkin şekilde uymaları için değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve ülkemizde katma değer yaratan, istihdam ve cari açık başta olmak üzere makroekonomik göstergelere olumlu katkı sağlayan yerli üretim konusu malların tüketici nezdinde tercih edilirliğinin artırılarak üretiminin teşvik edilmesi amaçları ile yürürlükte olan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda söz konusu mevzuatta değişiklik yapan Yönetmelikte özetle, tekrardan kaçınmak amacıyla etiket tanımı değiştirilmiş; Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyumlu hale getirilmiş; gelişen ihtiyaçlar gereği olarak dijital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiştir. Perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların aynı büyüklükte yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aynı sebeple etiket ve fiyat listesi tanımı değiştirilmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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