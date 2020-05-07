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İl Müdürü Kurşun, Ayrancı’da incelemelerde bulundu

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:38:22 -
İl Müdürü Kurşun, Ayrancı’da incelemelerde bulundu

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Ayrancı ilçesindeki sağlık kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kurşun’a ziyaretinde Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı ile Başkan Yardımcısı Cemal Korkmaz’da eşlik etti. Ziyaret sonrası İl Sağlık Müdürü ve Hizmet Başkanları, Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi yönetici ve personeliyle bir toplantı gerçekleştirdi. Hastane yöneticilerinden ilçede yürütülen sağlık hizmetleri ve filyasyon konusunda bilgiler alan Kurşun, ilçeye bağlı köylerdeki Aile Sağlığı Merkezleri ve diğer sağlık tesislerinin yatırım ve tadilat işleri hakkında da bilgiler aldı.


Son olarak ilçede görev yapan personelle sohbet eden Kurşun personelin talep ve önerilerini dinleyerek ilçeden ayrıldı.

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