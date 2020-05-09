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Aktüel

İl Müdürü Bahattin Yetim göreve başladı

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Bahattin Yetim kente gelerek görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:35:28 -
İl Müdürü Bahattin Yetim göreve başladı

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Bahattin Yetim kente gelerek görevine başladı.


Bir çok okulda öğretmenlik ve idarecilik yapan Bahattin Yetim, 7 yıldır Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürütüyordu. K ilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini İl Müdürü Remzi Arkaltı’dan teslim alan İl Müdürü Yetim , Remzi Arkaltı’ya bugüne kadar Kilis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne vermiş olduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

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