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İl Müdürü açıkladı! İşte Türkiye'deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Samsun'da düzenlenen toplantıda Türkiye'de 17 milyonun üzerinde büyükbaş ve 45 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 17:04
İl Müdürü açıkladı! İşte Türkiye'deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığının 17 milyonun, küçükbaş hayvan varlığının ise 45 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.

6 milyon sağmal hayvan

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sığırlarda Döl Verimliliğini Arttırma Projesi Bölge Toplantısı” Samsun’da gerçekleştirildi. İl Müdürü Nail Kırmacı açılış konuşmasında, “Ülkemizde büyükbaş hayvan varlığı 17 milyonun ve küçükbaş hayvan varlığı 45 milyonun üzerindedir. Sağmal hayvan sayımız 6 milyonun üzerinde olmakla birlikte her yıl kesime giden sığır sayısı 3 milyon 600 bin civarındadır. Ülke genelinde sağmal hayvanlardan yeterli döl verimi sağlayarak ve buzağı kayıplarının önüne geçerek hayvan sayımızı arttırmayı hedeflemekteyiz” dedi.

"Kaba yem üretimimizi artırmalıyız"

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan ise konuşmasında, “Ülkemiz tarımsal ve hayvansal faaliyetler bakımından gelişmekte olan bir ülke konumundadır. Son yıllardaki gelişen refah düzeyinin ve nüfus artışının etkisiyle gıda tüketimi artmıştır. Özellikle gıda tüketiminde hayvansal proteinin önemi büyüktür. Bu nedenle gerekli hayvan ihtiyacımızı karşılamak için iki doğum arasındaki süreyi azaltarak döl verimini artırmalı ve hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için ise kaba yem üretimimizi artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:04
  1. Samsun
  2. Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı
  3. büyükbaş hayvan
  4. küçükbaş hayvan
  5. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü
  6. Sığırlarda Döl Verimliliğini Arttırma Projesi Bölge Toplantısı

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