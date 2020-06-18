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Aktüel

İl Millî Eğitim Müdür Vekili, Akbaş, Fen Lisesinde incelemelerde bulundu

Karabük İl Millî Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş, Mehmet Vergili Fen Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:47:39 -
İl Millî Eğitim Müdür Vekili, Akbaş, Fen Lisesinde incelemelerde bulundu

Karabük İl Millî Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş, Mehmet Vergili Fen Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


İl Millî Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş, beraberinde Şube Müdürü Ahmet Küçükyılmaz ile birlikte bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan ve Bilim-Kültür ve Sanat Atölyeleri, Tasarım Beceri Atölyesi ve Biyoloji Laboratuvarı kurulup faaliyete başlayan Mehmet Vergili Fen Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında Okul Müdürü Said Odabaşoğlu’ndan bilgi alan Akbaş, okulun fiziki durumu, bahçe düzenlemesi, istinat duvarı, Bilim-Kültür ve Sanat Atölyeleri, Tasarım Beceri Atölyesi ve Biyoloji Laboratuvarı hibe olarak yaptırılan 35 kategoride 100 zeka oyunun bulunduğu Bilim-Kültür ve Sanat Atölyeleri, yine hibe olarak yaptırılan Biyoloji Laboratuvarı ile Tasarım Beceri Atölyesini gezdi.


Akbaş, Robotik Kodlama, Elektrik-Elektronik, Bilişim, Metal ve Ahşap Doğrama, Fotoğraf, Ebru, Tezhip, Ses Kayıt, Resim, Hat Sanatı, müzik aletleri gibi zengin materyallerle dolu birbirinden güzel bölümlerin yer aldığı atölyemizin Karabük’e ve okula hayırlı olmasını dileyerek yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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