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İl Jandarma Komutanı İnan, öğrencilerle bir araya geldi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanıp göreve başlayan Albay Gökhan İnan, öğrencilerle bir araya geldi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:31
İl Jandarma Komutanı İnan, öğrencilerle bir araya geldi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanıp göreve başlayan Albay Gökhan İnan, öğrencilerle bir araya geldi.


10 gün önce çıkan kararname ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Albay Gökhan İnan, 3 Eylül’degöreve başladı. Albay İnan, göreve başlamasının hemen ardından 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde Şair Hayri İlk öğretim Okulu’nu ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı personelinin de eşlik ettiği ziyarette Albay İnan, öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marş’ının okunmasının ardından Jandarma Komutanı İnan, öğrencilere hem karanfil hemde çeşitli hediyeler verdi.


Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan İnan, çocuklara yeni eğitim ve öğretim yılında başarı diledi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:31
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