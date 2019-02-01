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İl il Türkiye nüfusu 2018 | Hangi ilin ne kadar nüfusu var Türkiye nüfusu 2019 TÜİK

İl il Türkiye nüfusu 2018. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. Peki Ankar, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Konya, Balıkesir, Samsun, Ordu, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kayseri, Van, Aydın, Denizli, Sivas... İşte TÜİK son dakika Hangi ilin ne kadar nüfusu var Türkiye nüfusu 2019 rakamları...

01 Şubat 2019 Cuma 11:52
İl il Türkiye nüfusu 2018 | Hangi ilin ne kadar nüfusu var Türkiye nüfusu 2019 TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. Peki Ankar, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Konya, Balıkesir, Samsun, Ordu, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kayseri, Van, Aydın, Denizli, Sivas... İşte TÜİK son dakika Hangi ilin ne kadar nüfusu var Türkiye nüfusu 2019 rakamları...

Türkiye'nin nüfusu 2019. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. Peki 2018 yılında Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti. İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %0,3 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

TÜİK'in açıklamasına göre, Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995.654 kişi artarak 80 milyon 810.525 kişi olmuştu. TÜİK'in sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki erkek nüfus 40 milyon 535.135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275.390 kişi olarak ölçülmüştü. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50.2’sini erkekler, yüzde 49.8’ini ise kadınlar oluşturmuştu. Yıllık nüfus artış hızı 2016 binde 13.5 iken, 2017 binde 12.4 olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:52
  1. Bayburt
  2. Van
  3. Sivas
  4. Samsun
  5. Ordu
  6. Kahramanmaraş
  7. Konya
  8. Kayseri
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Mersin
  12. Hatay
  13. Gaziantep
  14. Diyarbakır
  15. Denizli
  16. Bursa
  17. Balıkesir
  18. Aydın
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Adana
  22. türkiye nüfusu 2018
  23. türkiye nüfusu 2017
  24. il il türkiye nüfusu 2018
  25. türkiye nüfusu 2018 tüik
  26. türkiye nüfusu 2016
  27. türkiye'nin nüfusu 2018
  28. türkiye nüfus sıralaması 2018
  29. türkiye'nin nüfusu 2019

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