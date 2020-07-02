Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı etkili bir ilaç ve aşı halen bulunamadı. Bilim insanları uzunca bir süre hayatlarımızın 10 Mart öncesine dönmesinin beklenmemesini maske ve mesafenin en önemli korunma yöntemi olduğunu ifade ediliyor. Peki, Türkiye’de vakanın sıfırlandığı iller var mı?

İl il koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs sıfırlanan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yönetiminde 1 Temmuz Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardındansa Bakan Koca merak edilen pek çok konuda açıklama yaptı. Fahrettin Koca bazı illerde vakaların hızla arttığını bir ilde ise 14 gündür yeni vakanın olmadığını belirtti.

Koca, “Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında istikrarlı şekilde azalma gösteren, tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum, Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31,35, Balıkesir yüzde 21,72, Samsun yüzde 20,42, Kırşehir yüzde 20,27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir” dedi.

Vaka sayılarını azaltmanın önündeki engellerin bir kısmının, aşılması kolay engeller olduğuna işaret eden Bakan Koca, "Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları ancak tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyularak düzenlenebilir. Alışverişimizi kalabalık ortamlardan yapmak yerine başka seçenekler geliştirilebilir. Tatil için amacına uygun şekilde kalabalıktan uzak yerler seçilebilir." diye konuştu.