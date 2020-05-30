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Aktüel

İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığı olağanüstü toplanarak, il daimi encümeni, ihtisas komisyonları belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 17:24:26 -
İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığı olağanüstü toplanarak, il daimi encümeni, ihtisas komisyonları belirledi.


İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantıda, seçimler yapıldı.


Sosyal mesafenin korunarak yapıldığı toplantıda il daimi encümenliğine Fatih Olgun, İmar ve Bayıdırlık Komisyonu başkanlığına Fatih Olgun, Eğitim Kültür Hizmetleri Komisyonu Başkanı Orhan Tohumcu, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Kan, Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ümit Tuncer, Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Temel Büyükboğa ve üyeler seçildi.


Olağanüstü toplantıda ayrıca, 2019 yılı il özel idaresi gelir gider durumlarının denetim komisyonu tarafından incelenen rapor, 2019 malı yılı kesin hesabın görüşülmesi ve Haziran ayının tatil edilmesi maddeleri konuşuldu.

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