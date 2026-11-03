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Aktüel İl Başkanı Fedaioğlu: 24 yıldır milletimizin emanetini aynı inanç ve kararlılıkla taşıyoruz
Aktüel

İl Başkanı Fedaioğlu: 24 yıldır milletimizin emanetini aynı inanç ve kararlılıkla taşıyoruz

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İl Başkanı Fedaioğlu: 24 yıldır milletimizin emanetini aynı inanç ve kararlılıkla taşıyoruz

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de başlayan iktidar yolculuğunun 24’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, “İlk günkü heyecanımız, sarsılmaz inancımız ve milletimize hizmet aşkımızla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz.” dedi.

AK Parti’nin 3 Kasım 2002 tarihinde milletin güçlü iradesiyle başlayan iktidar yolculuğunda 24 yıl geride kaldı. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu tarih, millet iradesini esas alan siyaset anlayışının ve hizmet odaklı yönetim vizyonunun simgesi olmayı sürdürüyor.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 3 Kasım’ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 24 yıllık süreçte ortaya konulan siyasi iradeye, Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne, teşkilatların fedakârlığına ve milletle kurulan güçlü gönül bağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen mücadelenin, milletin güveni ve desteğiyle bugünlere ulaştığını ifade eden Fedaioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “3 Kasım 2002, aziz milletimizin kendi iradesine sahip çıkarak Türkiye’nin geleceğine yön verdiği, ülkemiz için yeni bir dönemin kapılarını araladığı tarihi bir milattır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde başlayan bu kutlu yürüyüş, 24 yıldır milletimizin güveni, duası ve desteğiyle kararlılıkla devam etmektedir. Geride bıraktığımız 24 yıl; büyük mücadelelerin, tarihi kazanımların, önemli reformların ve milletimize hizmet yolunda ortaya konulan eşsiz bir gayretin hikâyesidir. Önümüze çıkan engelleri milletimizle omuz omuza aşarken, her şartta millet iradesini üstün tutmayı ve bu aziz millete hizmet etmeyi en büyük sorumluluğumuz bildik. Bu büyük yürüyüşün en güçlü dayanağı, liderimize duyulan güven, teşkilatlarımızın sarsılmaz bağlılığı ve aziz milletimizin bizlere emanet ettiği sorumluluktur. Bizler, makamları birer hizmet vesilesi, siyaseti ise millete hizmet etmenin en kıymetli sorumluluğu olarak gören bir anlayışın mensuplarıyız. AK Parti, yalnızca bir siyasi hareket değil; milletimizin umudunu, değişim iradesini ve büyük Türkiye idealini temsil eden bir davanın adıdır. Bu davanın her bir neferi için en büyük şeref, aziz milletimizin hizmetinde olmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakabilmektir. Bu vesileyle, 24 yıllık kutlu yürüyüşümüzde emeği, alın teri ve fedakârlığı bulunan tüm teşkilat mensuplarımıza; bizlere her zaman güvenen, destek veren ve duasını esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.”

 

Fedaioğlu, AK Parti’nin 24 yıllık iktidar tecrübesinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Dün olduğu gibi bugün de milletimizle aynı istikamette, aynı hedefe doğru yürüyoruz. İnancımızdan, kararlılığımızdan ve hizmet aşkımızdan taviz vermeden Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. 24 yıldır milletimizle birlikte, milletimiz için… Durmak yok, yola devam!”

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