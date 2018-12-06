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İKV, Türkiye-AB ilişkilerini Bükreş'te gündeme taşıdı

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Türkiye-AB ilişkilerinin Romanya'nın dönem başkanlığında gelişeceğine inanıyorum"

06 Aralık 2018 Perşembe 15:41
İKV, Türkiye-AB ilişkilerini Bükreş'te gündeme taşıdı

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin Romanya'nın dönem başkanlığında gelişeceğine inandığını belirtti.

İKV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf, 2009 yılından beri sürdürdüğü "AB Dönem Başkanlıkları ve Türkiye" adlı proje kapsamında, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir konferans düzenledi.

"Türkiye-AB İlişkileri: Meydan Okumalar ve Beklentiler" başlıklı konferansa, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Romanya’nın Avrupa-Atlantik Bölgesi İkili ve Stratejik İlişkilerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Büyükelçi George Ciamba katıldı.

Toplantı, Romanya'nın ocak ayında başlaması öngörülen AB Konseyi dönem başkanlığından hemen önce, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Romanya Avrupa Enstitüsü ile iş birliğinde, Türkiye İşadamları Derneği’nin (TİAD) desteğiyle gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin Karadeniz komşusu Romanya'nın ilk defa AB Bakanlar Konseyi Başkanlığını üstlenmesinin önemine dikkati çekerek, Türkiye-AB ilişkilerinin Romanya'nın dönem başkanlığında gelişeceğine inandığını kaydetti.

Katılım müzakerelerinin canlandırılmasının, Türkiye'nin AB güvenliği ve refahına yapacağı katkıyı azami düzeye taşıyacağını belirten Zeytinoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin kısa vadede ilerlemesini sağlayacak olan üç alan olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestliğinin sağlanması ve mülteciler konusunda iş birliğinin devamının ilişkileri canlandıracağını, ancak bu gibi iş birliklerinin üyelik hedefine alternatif oluşturmayacağının altını çizdi.

Konferansın oturum başkanlığını üstlenen İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu da ilişkilerin köklü geçmişini olduğunu belirterek, Kıbrıs sebebiyle Türkiye'nin katılım müzakerelerine getirilen blokajın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunun Gümrük Birliği'nin işleyişini de olumsuz etkilediğine işaret eden Kabaalioğlu, AB'de yükselen aşırı sağ partilerin ve liderlerin de Türkiye'nin entegrasyonunu engellediğini vurguladı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:41
  1. Ayhan Zeytinoğlu
  2. Bükreş
  3. İKV

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