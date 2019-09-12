0553 313 94 23

İKÜSAG, Spiral Jetty sergisi ile sezonu açıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2019-2020 sanat sezonunu “Spiral Jetty” sergisi ile açıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:17
İKÜSAG, Spiral Jetty sergisi ile sezonu açıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2019-2020 sanat sezonunu “Spiral Jetty” sergisi ile açıyor. Dört sanatçının eserlerini İKÜSAG çatısı altında bir araya getirecek karma sergi, 16. İstanbul Bienali ile de paralel ilerleyecek.


İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2019-2020 sanat sezonunun ilk sergisinde Gökçe Erhan, Alper Aydın, Yüksel Dal ve Ahmet Duru’nun eserlerinden oluşan seçkiye ev sahipliği yapacak. 25 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’da İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak “Spiral Jetty” adlı karma sergi, aynı zamanda 16. İstanbul Bienali’yle de paralel olarak ilerleyecek.


Doğa ve insan birliğini onarmayı yaşamsal bir problem olarak gören dört sanatçıyı bir araya getiren sergide; Ahmet Duru ve Yüksel Dal’ın farklı bakış açılarını yansıtan eserleriyle, Gökçe Erhan iki yağlı boya resmi ve bir videosuyla, Alper Aydın ise buluntu ağaç ve metal konstrüksiyondan oluşan Corpus Membratim başlıklı yerleştirmeyle yer alıyor.Sergideki eserler; Robert Smithson’un efsanevi Spiral Dalgakıran’ında olduğu gibi yolculuk, kayıt, tanıklık, deneyim gibi temsili aşan yöntemleriyle, insan ömrünün sonluluğunu doğanın sonsuzluğu içinde anlamlandırmayı öneriyor. İşlerin her biri performatif arka planları, güncel kaygıları ve zamana dair derin kavrayışlarıyla birbirine dokunuyor.


Bu yıl “7. Kıta” temalı 16. İstanbul Bienali’yle paralel olarak ilerleyecek sergi, 23 Ekim Çarşamba gününe kadar ziyarete açık kalacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:17
  1. sergi
  2. sanat
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'nun "ilhak" vaadine büyük tepki
    1. Netanyahu'nun "ilhak" vaadine büyük..
    2. Bağcılarda kontrol edilen 3064..
    3. Belediye vatandaşlara 24 saat hizmet..
    4. İdrar kaçırma kabusunuz olmasın
    5. Ayhan: "Su birikintilerini..
    6. 2000 TL altı alınabilecek akıllı..
    7. Bursa’da dört katlı bina alev alev..
    8. Annelerin HDP önündeki oturma eylemi..
    9. Kalça estetiği yaptırırken dikkat
    10. İnternet hız testi nasıl yapılır?
    11. VakıfBank gümrük işlemlerinde..
    12. Ahilik Kutlamalarında, devlet..
    13. Çağla Şikel "vergi kanununa muhalefet"..
    14. "Pizzaya tükürme" davasına karışan Ece..
    15. Bursa’da kurtuluş coşkusu
    16. "Duman 7 Operasyonu"nda 126 şüpheli..
    17. TechAnkara Proje Pazarı 2019..
    18. Maliye Bakanlığı yenileniyor
    19. Bağcılar’da 3 bin 64 asansör güvenlik..
    20. Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga
    21. İstanbul'da komşular şoka girdi!..
    22. Türkiye’ye model olacak protokol
    23. Asya borsaları
    24. Diyetisyen Merve Sena Nazlı: “Konya..
    25. Halk Ekmek’te yüzde 40 zam
    26. Nurten öğretmene bir ödül de..
    27. Erkek intihar oranları kadınlardan 2.5..
    28. "İş Güvenliği İçin Yoldayız"
    29. Anne ve kızını telefonla dolandıran..
    30. Muş İl Milli Eğitim Müdürü Engin, okul..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu