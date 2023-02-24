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Siyaset “iktidarla hizalanmayı reddediyorum” demişti! O mektuptan sonra anlaşıldı
Siyaset

“iktidarla hizalanmayı reddediyorum” demişti! O mektuptan sonra anlaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden hemen sonra hükümet tarafından “hizalanmayacağım” diyerek seçim çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu, Esad’a taziye mektubu yazarak kiminle hizalanacağını belli etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 10:19:00 -
"iktidarla hizalanmayı reddediyorum" demişti! O mektuptan sonra anlaşıldı

Kılıçdaroğlu, mektuba, ''6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur.'' sözleriyle başladı.

CHP lideri, “Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim.” dedi.

''ÜMİTLERİMİZİ PAYLAŞMAYI UMUYORUM''

Kılıçdaroğlu mektubunu “Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.” ifadesiyle noktaladı.

“HÜKÜMETLE HİZALANMAYACAĞIM”

Depremden bir gün sonra Hatay’a giden Kılıçdaroğlu Twitter’dan yayınladığı videosunda “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar.” Diyerek adeta seçim çalışmalarına ‘start’ vermişti.

Ardından gelen tepkilerden sonra geri adım atan Kılıçdaroğlu, deprem çalışmalarına dahil olmaya çalışmıştı.

Esad ise depremden etkilenen Kuzey Suriye’ye giden yardımlara el koymaya çalışmış, halkın malına göz koymuştu.

Kılıçdaroğlu, mektuba, ''6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur.'' sözleriyle başladı.

CHP lideri, “Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim.” dedi.

''ÜMİTLERİMİZİ PAYLAŞMAYI UMUYORUM''

Kılıçdaroğlu mektubunu “Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.” ifadesiyle noktaladı.

“HÜKÜMETLE HİZALANMAYACAĞIM”

Depremden bir gün sonra Hatay’a giden Kılıçdaroğlu Twitter’dan yayınladığı videosunda “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar.” Diyerek adeta seçim çalışmalarına ‘start’ vermişti.

Ardından gelen tepkilerden sonra geri adım atan Kılıçdaroğlu, deprem çalışmalarına dahil olmaya çalışmıştı.

Esad ise depremden etkilenen Kuzey Suriye’ye giden yardımlara el koymaya çalışmış, halkın malına göz koymuştu.

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