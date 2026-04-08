İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi

Son dönemde rüşvet ve irtikap gibi rezaletlerle çalkalanan CHP'de vekiller ve başkanlar milletin parasıyla lüks hayat yaşarken, bir yandan da "ekonomi bitti" yaygarasıyla halkı galeyana getirmeye çalışıyor.

Fondaş medya ve trollerin gazıyla iktidar rüyası gören CHP'ye, sosyal medyada hızla yayılan bir video adeta şamar gibi indi.

İsim vermeden gerçekleri laik yobazların yüzüne tokat gibi çarpan duyarlı bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu şu sözlerle özetledi:

"94’te daha belediye başkanıyken adam, Yahudi’nin peşine düştüğü emannameyi verdirtmiyor. Seçimlerde Suriyeli mülteciler üzerinden resmen oy verme şantajına adam eğilmiyor, 'vermezsen verme' diyor. 'Ben bu mazlumları o Sednaya Hapishanesi'ne gönderemem' diyor."

"Aç değilsin sen, senin gözün aç!"

Özellikle son dönemde dış güçlerin ve içimizdeki uzantılarının "açlık" edebiyatı yaparak sürdürdüğü algı operasyonuna da değinen kadın, sözde şikayetçilerin asıl niyetini deşifre etti. "Temu’dan don alamıyorum, vergiler yüksek" diyerek lüksünden ödün vermeyen CHP'li kesime seslenen vatandaş, "Aç değilsin sen, senin gözün aç! Sen dünyadaki bütün insanların hakkını da yesen doymayacaksın!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Maneviyattan yoksun ve tek derdi madde olan kesimin, zalime karşı duran liderleri eleştirmesinin "nasipsizlik" olduğunu vurgulayan kadın, videoyu şu sarsıcı sözlerle bitirdi:

"Sen bugün zalimin karşısında tavır almış bir adamı eleştirecek şey buluyorsun. Allah senin gerçekten belanı vermiş, öldüğün zaman da bunu göreceksin."

CHP’li belediyelerdeki çürüme ve fonlanan trollerin oluşturduğu toz dumanın arkasındaki gerçekler, milletin sağduyulu sesiyle bir kez daha gün yüzüne çıktı.