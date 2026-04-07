Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği

“Evliyalar Şehri” olarak alınan Bursa'nın kalbinde, ecdat yadigarı Ulu Camii’nin gölgesinde skandal bir olay yaşandı.

CHP zihniyeti, her karışı şehit kanıyla sulanan Bursa’da gerçek yüzünü bir kez daha göstererek, yalnızca tekbir getiren vatan evlatlarını hedef aldı.

Osmangazi Belediyesi’nin CHP’li yönetimi, İslam’ın şiarı olan tekbiri “çığırtkanlık” ve “çevre kirliliği” olarak yaftaladı.

Ulu Camii çevresinde imanlı göğüslerinden yükselen "Allah-u Ekber" nidasını hazmedemeyen laikçi yobaz zihniyet, liseli gençlere adeta ceza yağdırdı.

Ecdadın kanıyla sulanan topraklarda, ezan sesinin yankılandığı meydanlarda tekbir getirilmesini "rahatsızlık" olarak niteleyen bu karar, vicdanları yaraladı.

"Burada bir ‘çevre kirliliği’ değil, olsa olsa maneviyat düşmanlığı var"

Konuya ilişkin sert bir açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bursa Şube Başkanı İbrahim Tepeaşan, bu utanç verici karara sessiz kalmadı. Tepeaşan, tekbirin bu toprakların mayası olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Tekbirin ‘çığırtkanlık’ olarak ifade edilmesi kabul edilemez. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmasından, Allah’ın adını anmasından kim, neden rahatsız olur? Burada bir ‘çevre kirliliği’ değil, olsa olsa maneviyat düşmanlığı vardır!"

Bursalı vatandaşlar, her fırsatta "özgürlük" ve "hoşgörü" maskesi takan CHP’li belediyenin, konu İslam ve mukaddesat olunca takındığı bu yasakçı kepazeliğine tepki gösterdi.

Milletin değerleriyle savaşmayı gelenek haline getiren bu zihniyetin, gençlerin tertemiz nidasını para cezasıyla susturmaya çalışması "Eski Türkiye özlemi" olarak yorumlandı.