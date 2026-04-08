Filistinli Tutuklular İçin Adım: Türkiye ve BM’ye Başvuru Yapıldı

İstanbul’da bir grup avukat, İsrail cezaevlerinde Filistinlilere yönelik uygulamalarla ilgili suç duyurusunda bulunup adliye önünde açıklama yaptı. Grup adına konuşan avukat Gülden Sönmez, özellikle 7 Ekim 2023 sonrası cezaevlerinde yeni ve daha ağır uygulamaların başladığını, bu süreçte Filistinlilere hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi zarar verildiğini söyledi. Bu uygulamaların insan hakları ihlali olmanın ötesinde, soykırımın bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Sönmez’e göre İsrail’in cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde 10 binden fazla Filistinli tutuluyor. Bu kişilerin bir kısmının keyfi şekilde alıkonulduğunu, bazılarının mahkeme olmadan “idari tutuklama” ile içeride tutulduğunu, bazılarının ise uydurma suçlamalarla cezalandırıldığını ifade etti. Ayrıca sorumluların isimlerini savcılığa sunduklarını ve hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki şüpheliler hakkında hukuki süreç başlatılmasını istediklerini belirtti.

Avukat Furkan Aral da cezaevlerinde aç bırakma, susuz bırakma, işkence ve cinsel saldırı gibi ağır suçların işlendiğini iddia ederek, bu durumun insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini söyledi. Mağdurlar ve yakınları aracılığıyla başvurular yaptıklarını ve süreci takip edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan avukat Hilal Koçeli, Birleşmiş Milletler’e de başvuru yaptıklarını açıkladı. İlk başvuruda yer alan mağdurlardan bazılarının yıllarca tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını, bir kişinin ise hâlâ cezaevinde olduğunu söyledi. Koçeli, hem BM bünyesindeki farklı mekanizmalara hem de uluslararası mahkemelere başvuruların süreceğini ifade etti.

Özetle avukatlar, İsrail’in cezaevi uygulamalarının ciddi insan hakları ihlalleri içerdiğini ileri sürerek hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda hukuki mücadele başlatmış durumda.