7 gün 24 izleniyorlar! Muğla’da yaban keçileri termal dronla böyle görüntülendi

Muğla’da yürütülen av koruma ve kontrol çalışmalarında yaban keçileri termal kameralı dronla görüntülendi. 7 gün 24 saat yürütülen av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, ilin yaban hayatı açısından önemli türlerinden biri olan keçilerin farklı noktalarda yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Elde edilen görüntüler, türün bölgedeki varlığını ve habitat kullanımını gözler önüne serdi.

Yaban hayatı korunuyor

Ekiplerin, yaban hayatının korunması kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra söz konusu alanların 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında tutulduğu bildirildi. Bu çerçevede denetim ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Öte yandan Karacaören-Turgut Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Muğla Karlığı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da önemli çalışma alanları arasında yer aldığı, bu bölgelerin yaban keçilerinin yanı sıra vaşak, karakulak ve yaban kedisi gibi türlere de ev sahipliği yaptığı belirtildi.