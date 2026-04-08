Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tıbbi malzeme ve cihaz yüklü tırlarımız İran'a doğru yola çıktı ABD'den peş peşe İran açıklamaları: Dakikalar içinde yok ederdik ama başkan İran'a acıdı İran, İsrail ve ABD'yi vurdu Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu Dünyanın beklediği haber Pakistan'dan geldi! İran'ın kararını resmen açıkladılar! LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et! Ateşkes sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! "Sabotaj" uyarısı Pezeşkiyan'dan zafer muhtırası: Siyonistlerin itirazı para etmedi: Trump İran'ın teklifine razı oldu Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk
Balıkçıların ağına takıldı! O ülkede Çin menşeli su altı aracı alarmı

Endonezya’da balıkçıların Lombok Boğazı’nda bulduğu Çin menşeli insansız su altı keşif aracının, orduya teslim edildiği açıklandı.

Endonezya’da balıkçıların denizde karşılaştığı araç,  dikkatleri bir anda Lombok Boğazı’na çevirdi. Endonezya merkezli Republika gazetesinin haberinde, Güneydoğu Asya bölgesindeki  Lombok Boğazı'nda avlanan Endonezyalı balıkçıların, Çin menşeli insansız su altı keşif hava aracını bulduğu aktarıldı.

 

Askeri üsse götürüldü

Haberde, patlayıcı içermeyen, gözetleme ekipmanı ve sensörlerle donatılmış aracın, Endonezya ordusu yetkililerine teslim edildiği ve inceleme için askeri üsse taşındığı belirtildi.

 

Çin menşeli bir şirket tarafından üretildiği saptanan aracın "deniz tabanını haritalamak ve gemi trafiğini izlemek" için bölgede faaliyet gösterdiği düşünülüyor.

 

Bali Denizi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan Lombok Boğazı, Pasifik ve Hint Okyanusları arasında her sınıftan gemi için uygun önemli bir denizcilik güzergahı olarak biliniyor.

