SON DAKİKA
Milyonlarca insan etkilenecek! İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesilecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milyonlarca insan etkilenecek! İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesilecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaklaşık 20 ilçeyi etkileyecek geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak.

BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu takvime göre, şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kentin birçok noktasında enerji kesintisi uygulanacak. Yarın yani 9 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bu kesintiler, özellikle Avcılar, Kağıthane, Bayrampaşa ve Arnavutköy gibi yoğun nüfuslu ilçelerde hayatı doğrudan etkileyecek. Yetkililer, çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi adına belirli mahalle ve sokaklarda akışın geçici olarak durdurulacağını bildirdi.

 

Kesintilerin süresi ve başlangıç saatleri mahalleden mahalleye farklılık gösteriyor. Örneğin Avcılar'da Gümüşpala, Mustafa Kemalpaşa ve Üniversite mahallelerinde sabah 09.00'da başlayacak olan çalışmaların akşam 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kağıthane'de ise Gürsel ve Çeliktepe mahalleleri benzer saat dilimlerinde enerjisiz kalacak. Bazı bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi, bazılarında ise yeni abonelik bağlantılarının yapılması kesintinin temel sebeplerini oluşturuyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına elektronik cihazlarını korumaya almaları ve iş programlarını bu saatlere göre düzenlemeleri tavsiye ediliyor.

Kesinti programından etkilenecek diğer önemli noktalar arasında Başakşehir, Silivri, Bakırköy ve Zeytinburnu yer alıyor. Bu bölgelerde de ekiplerin trafo bakımı ve havai hat iyileştirmeleri yapacağı açıklandı. BEDAŞ, güncel kesinti listesinin anlık olarak kurumun internet sitesindeki 'Planlı Kesintiler' bölümünden takip edilebileceğini hatırlattı. Çalışmaların öngörülen süreden önce tamamlanması durumunda bölgeye enerji verilmesi planlanıyor. İstanbul sakinleri, kendi bölgelerindeki spesifik kesinti saatlerini öğrenmek için ALO 186 hattı üzerinden de bilgi alabiliyor.

 

9 Nisan tarihinde BEDAŞ tarafından planlı kesinti yapılacağı belirtilen 20 ilçe ve bu ilçelerdeki ilgili mahalleler şu şekildedir:

Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli

Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler

Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih

Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer

Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy

Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı

Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta

Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat

Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil

Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz

 

Esenler: Turgut Reis, Oruçreis

Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal

Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa

Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani

Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa

Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen

Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe

Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur

Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam

