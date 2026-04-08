CHP mide bulandırmaya devam ediyor! Başkanının taciz ettiği öne sürülen üniversitelinin ifadesi ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi D.Ç., iş arayışı için MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre, görüşmeler sırasında Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine polis, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Levent Arkan, 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, üniversite öğrencisi D.Ç.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. D.Ç., ifadesinde, "21 Mart tarihinde 'Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma' şeklindeki ifadeler benimle aradaki mesafeyi kaldırmaya, iletişimi kişisel ve özel bir zemine çekmeye çalışmıştır. Bu mesajlar beni ciddi şekilde huzursuz etti. Çünkü ben kendisine sadece iş için yazmıştım. Ancak o konuşmayı tamamen farklı bir yere çekmeye başladı. Ancak Levent Arkan buna rağmen konuşmayı tekrar tekrar aynı noktaya devam etti. En rahatsız olduğum 'Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma' demesidir. Bu sözden sonra artık niyetinin iş olmadığını, benimle özel bir ilişki kurmaya çalıştığını anladım. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isterim ki Levent Arkan ile aramızda herhangi bir tanışıklık yoktur. Sadece yaklaşık bir aylık yazışma ve telefon görüşmeleri bulunmaktadır. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu şekilde konuşması, benim açımdan durumu daha da kabul edilemez ve rahatsız edici hale getirmiştir" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

D.Ç., ifadesinde Levent Arkan'ın kendisini telefonla aradığını ve yalnız yaşadığını anlattığını da belirtip, şunları söyledi:

"Yanına gitmemin uygun olacağını söyledi. Bu konuşmalar sırasında söyledikleri artık iş konusundan tamamen uzaklaşıp benimle kişisel bir yakınlık kurmaya yönelikti. Konuşmalarında sık sık Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı olduğunu özellikle belirtmesi de bende bir güven ve etki oluşturmak istediğini düşündürdü. Zaten iş arayışında olduğum bir dönemde bu şekilde konuşması bende ciddi bir baskı ve huzursuzluk yarattı. 'Sana destek olurum' demesi, durumumdan faydalanarak beni yönlendirmeye çalıştığını düşündürdü. Beni bu şekilde rahatsız eden ve taciz eden Levent Arkan'dan şikayetçiyim."