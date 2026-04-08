  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan hakkında flaş gelişme ABD'den nükleer silah açıklaması: İran savaşında... Manisa’da FETÖ’nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel’de Gazzeli şef Filistinli çocuklar için avladığı köpek balığından ziyafet hazırladı 2 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi! Bakan Çiftçi: Kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok Muhittin Böcek hakkında bir tutuklama kararı daha: 400 milyonu buharlaştırmışlar… HÜDA PAR Milletvekili Demir’den Mescid-i Aksa çağrısı: İslam ülkeleri ortak güç tehdidini masaya koymalı İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı Rusya'dan döviz ve altın hamlesi
İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada elde edildiğini savunduğu üstünlüğün siyasi masada da resmiyet kazanmasını hedefliyor.

İran cephesi, ABD ile yürütülmesi planlanan diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken bir hedef ortaya koydu. Yapılan açıklamada, Pakistan’da gerçekleşecek müzakerelerin iki haftayı aşmadan tamamlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu yaklaşım, Tahran’ın süreci açık uçlu bir diplomasi trafiği olarak değil, belirli bir takvime bağlanmış sonuç odaklı bir pazarlık zemini olarak gördüğünü ortaya koydu.

HEDEF SAHADAKİ TABLOYU SİYASİ SONUCA DÖNÜŞTÜRMEK

İran, müzakerelerde yalnızca geçici bir duraklama ya da teknik uzlaşma peşinde olmadığını da net şekilde gösterdi. Açıklamada, sahada kazanıldığı savunulan üstünlüğün siyasi alanda da tescillenmesinin istendiği vurgulandı.

Bu ifade, Tahran yönetiminin askeri ve stratejik gelişmeleri doğrudan müzakere masasına taşımak istediğini gösterirken, diplomatik sürecin İran açısından yalnızca ateşkes değil siyasi meşruiyet arayışı anlamına geldiğini ortaya koydu.

PAKİSTAN TEMASI YENİ DÖNEMİN ANA HATTI OLABİLİR

Görüşmelerin Pakistan’da yapılacak olması, bölgesel diplomasi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Pakistan’ın bu süreçte yalnızca ev sahibi değil, aynı zamanda temasların ilerlemesinde etkili bir ara kanal haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Bu durum, bölgedeki krizin çözümünde klasik Batı merkezli diplomasi hattının yanı sıra yeni bölgesel aktörlerin de daha görünür rol üstlenmeye başladığını gösteriyor.

GÖZLER ŞİMDİ MASADAN ÇIKACAK SONUÇTA

İran’ın 15 günlük süre vurgusu, önümüzdeki dönemde müzakerelerin hızla sonuç üretmesi yönünde güçlü bir baskı kurulacağını gösteriyor. Tahran yönetimi, sahadaki gelişmelerin masa başında da kendi lehine bir çerçeveye oturmasını istiyor.

Bu nedenle Pakistan hattında başlayacak görüşmeler, yalnızca savaşın seyrini değil, bölgedeki yeni siyasi dengeyi de belirleyebilecek kritik bir aşama olarak görülüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan TAŞÇI

İRANA BÖLGEMİZE DİLEĞİMİZ BİR AN ÖNCE BARIŞIN HUZURUN GELMESİ. ABD VE TERÖRİST İSRAİLİN OYUN VE TUZAKLARINA DİKKAT ED3LİM. İRAN ATEŞKES TUZAĞINA DİKKAT ETMELİ.ABD Pilotu kurtarma bahanesiyle İsfahan ve Hürmüz arasına asker indirmiş OLABİLİR. Asker çıkarmadan önce savunma ve zayıf noktalarının bilgisini verecekler... İranlılar İİNDİRİLEN ABD ASKERLERİNİ aramalı. bulmalı devletine teslim etmelidir.. ABDnin Barış süresi verme geçici Ateşkes kabul etme göz boyamadır HÜRMÜZE saldırmak eksiklerini tamamlamak için zaman kazanmaya çalışıyor İran dikkat etmeli

salim

Geçici ateşkes demek, ABD'nin kara birliklerini coğrafyaya taşımak için vakte ihtiyacı var demek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23