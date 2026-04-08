İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran cephesi, ABD ile yürütülmesi planlanan diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken bir hedef ortaya koydu. Yapılan açıklamada, Pakistan’da gerçekleşecek müzakerelerin iki haftayı aşmadan tamamlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu yaklaşım, Tahran’ın süreci açık uçlu bir diplomasi trafiği olarak değil, belirli bir takvime bağlanmış sonuç odaklı bir pazarlık zemini olarak gördüğünü ortaya koydu.

HEDEF SAHADAKİ TABLOYU SİYASİ SONUCA DÖNÜŞTÜRMEK

İran, müzakerelerde yalnızca geçici bir duraklama ya da teknik uzlaşma peşinde olmadığını da net şekilde gösterdi. Açıklamada, sahada kazanıldığı savunulan üstünlüğün siyasi alanda da tescillenmesinin istendiği vurgulandı.

Bu ifade, Tahran yönetiminin askeri ve stratejik gelişmeleri doğrudan müzakere masasına taşımak istediğini gösterirken, diplomatik sürecin İran açısından yalnızca ateşkes değil siyasi meşruiyet arayışı anlamına geldiğini ortaya koydu.

PAKİSTAN TEMASI YENİ DÖNEMİN ANA HATTI OLABİLİR

Görüşmelerin Pakistan’da yapılacak olması, bölgesel diplomasi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Pakistan’ın bu süreçte yalnızca ev sahibi değil, aynı zamanda temasların ilerlemesinde etkili bir ara kanal haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Bu durum, bölgedeki krizin çözümünde klasik Batı merkezli diplomasi hattının yanı sıra yeni bölgesel aktörlerin de daha görünür rol üstlenmeye başladığını gösteriyor.

GÖZLER ŞİMDİ MASADAN ÇIKACAK SONUÇTA

İran’ın 15 günlük süre vurgusu, önümüzdeki dönemde müzakerelerin hızla sonuç üretmesi yönünde güçlü bir baskı kurulacağını gösteriyor. Tahran yönetimi, sahadaki gelişmelerin masa başında da kendi lehine bir çerçeveye oturmasını istiyor.

Bu nedenle Pakistan hattında başlayacak görüşmeler, yalnızca savaşın seyrini değil, bölgedeki yeni siyasi dengeyi de belirleyebilecek kritik bir aşama olarak görülüyor.