Türk polisine dil uzatan haysiyetsizlere operasyon! Hevesleri kursaklarında kaldı: Klavye delikanlısı 8 müptezel enselendi!

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısı sırasında canını ortaya koyan kahraman Türk polisine yönelik sosyal medyada alaycı ve aşağılayıcı ifadeler kullanan klavye farelerine hadleri bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, emniyet güçlerinin ciddiyetini küçümsemeye kalkışan klavye delikanlısı 8 müptezel, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda Türk Polis Teşkilatı'na yönelik alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda Türk Polis Teşkilatı'na yönelik alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alaycı ifade kullananların kimlik ve adreslerinin tespiti için çalışma başlattı.

Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürüldü.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan ve paylaşılan video içeriğinde, dün Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, devletin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik olay yerinde bulunan kişi ve kişiler tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişiler tarafından terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek." şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ifade edildi.

Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik bu tarz ifadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesinde düzenlenen 'devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu ve Türk Ceza Kanunu 216/1. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, olayla bağlantılı şüpheli şahısların kimliklerinin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, devletimizin en temel kurumlarından biri olan ve kamu düzeninin sağlanmasında asli görev ifa eden Türk Polis Teşkilatına yönelik bu nitelikteki aşağılayıcı ve kamu düzenini zedeleyici eylemler karşısında, mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir."

Svs58

Darısı diğer tüm müptezellerin başına en kısa sürede inşaAllah 1000 AKIN-CI artık dev sanılan orduları yenecek artık.

KURT

GOLGESINDEN KORKAN,GEC SAATLERE,KARANLIK SOKAGA CIKAMAZ,ELKTRIK KESLSE EVINDE TUVALETINE GIDEMETENLER,KICI SIKSINCA POLIS,DEVLET NEREDE DIYEN ODLEK,DEVLET MILLET DUSMANI KORKAKLAR,NE İSTERSİNİZ EKMEGI ICIN CANINI,BILE COLUK COCUGUNUN ONUNE KOYMUS BU GARIBANLARDAN.SIRF SIZ O CEKIM YAPTIGINIZ YERDE GUVENLIGINIZ OLSUN DEYI CANINI HICE SAYAN BU INDANLARDAN.BIR KOR KURSUN O CAMA ISABET ETSE IDI.SAG SOL BEK NASIL ZIRLARDIN KENDI CEKIMIMDE.O TITREMENI DE GORMEK ISTERDIK...
