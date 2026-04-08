Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tıbbi malzeme ve cihaz yüklü tırlarımız İran'a doğru yola çıktı ABD'den peş peşe İran açıklamaları: Dakikalar içinde yok ederdik ama başkan İran'a acıdı İran, İsrail ve ABD'yi vurdu Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu Dünyanın beklediği haber Pakistan'dan geldi! İran'ın kararını resmen açıkladılar! LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et! Ateşkes sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! "Sabotaj" uyarısı Pezeşkiyan'dan zafer muhtırası: Siyonistlerin itirazı para etmedi: Trump İran'ın teklifine razı oldu Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk
AK Parti'den Görkem Sevindik'e destek

AK Parti'den Görkem Sevindik'e destek

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, oyuncu Görkem Sevindik'in terör devleti İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya paylaşımına destek verdi.

Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde "Kadir Baba" karakterini oynayan oyuncu Görkem Sevindik'in İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sevindik'in paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oyuncuyu hedef alan açıklamalar yaptı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu Görkem Sevindik'e destek verdi.

 

"SANATÇIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Varank, Sevindik'in Filistin meselesinde vicdani ve yürekli bir tutum sergilediğini vurgulayarak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk katili sapkın İsrail zihniyeti, oyuncumuz Görkem Sevindik'i 'Baba olamayacaksın' diyerek tehdit etmiş. Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum."

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etmiş, yasa ile Batı Şeria'daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli, af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

 

Gelişmelerin ardından Sevindik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu duruma tepki göstererek, "Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? 12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk..." ifadelerine yer vermişti.

Paylaşımın ardından İsrailli Bakan Ben-Gvir, yayımladığı videolu mesajla Sevindik'e yanıt vererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." paylaşımında bulunmuştu.

