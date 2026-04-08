Dünya Ateşkesten sonra Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemi geçti
Ateşkesten sonra Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemi geçti

İran medyası, ABD ile İran arasında gece yarısı gerçekleşen geçici ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'ndan ilk geminin geçtiğini bildirdi.

Ateşkesten sonra Hürmüz'den ilk gemi geçti. Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre de, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor.

Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

