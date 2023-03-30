İktidar olmadan saldırıya başladılar! İmamı 'AK Parti'ye oy veriyorsun sürekli ezan okuyorsun' diyerek dövdüler

Kırklareli'nin Vize ilçesinde köy cami imamını "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, başımızı şişiriyorsun. Sen de AK Parti’ye oy veriyorsun." diyerek darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Küçükyayla Köyü Camisi imamı E.K, sabah ezanını okuduğu sırada zanlı S.T. tarafından darbedildiğini ileri sürerek Vize Jandarma Komutanlığına müracaat etti.

"Ezan okuyup başımızı şişiriyosun"

Şüphelinin kendisine ait otomobile de zarar verdiğini iddia eden imam, S.T'den şikayetçi oldu. İmam E.K. ifadesinde zanlının kendisine "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, başımızı şişiriyorsun. Sen de AK Parti’ye oy veriyorsun." diyerek sinkaflı şekilde küfürler savurup saldırdığını belirttiği öğrenildi.

İmam tayinini istedi: Can güvenliğim yok

Konu hakkında şikayette bulunan ve darp raporu alan İmam, daha önce de benzer bir durum yaşadığını, bu nedenle kendisi ve ailesinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle tayinini istedi.

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Jandarma ekiplerince S.T, gözaltına alındı.