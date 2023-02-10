İktidar düşmanlığı ile halka korku pompalıyorlar! CHP'li Taşcıer'den AFAD'a çirkin itham

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra bölgedeki çalışmalarını canhıraş sürdüren AFAD, muhalefetin hedefi oldu.

Türkiye topyekün deprem felaketinin yaralarını sarmaya çabalarken, CHP başta olmak üzere 6'lı masanın ittifak üyeleri, süreci sabote ederek, halka korku ve panik pompalıyor.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de, AFAD’ı hedef aldığı açıklamaları ile gündeme geldi.

Taşcıer, büyük depremden sadece bir gün önce, 23 Kasım'daki Gölyaka depremini değerlendirirken, "Bir çadırın takibini dahi yapmaktan aciz bu kurum mu afet sonrası müdahale edip vatandaşın yardımına koşacak? Bir takip sistemi nasıl olur da bunca uyarılara rağmen yıllardır düzeltilmez? Demek ki kasıt var, buna hata ya da eksiklik demek mümkün değil. AFAD’da kurulan bir usulsüzlük düzeni vardır ve Erdoğan da bu kurumun bütçesini ikinci örtülü ödeneği olarak kullanmaktadır" demişti.

"Milletin canı kimlere emanet." diyen Taşcıer'in, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden sonra, AFAD'ın bölgedeki etkinliğini görüp, özür açıklaması yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.