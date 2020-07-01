İkranur'un otopsi sonuçları çıktı mı? Giresun'da kaybolan kızın otopsi raporları ne oldu?
İkranur'un otopsi sonuçları çıktı mı? Giresun'da kaybolan kızın otopsi raporları ne oldu? Giresun'da kendi köyünde kaybolan ve 3 gün aralıksız arama yapılan İkranur'un cesedi bulunduktan sonra, otopsi raporları merak konusu haline geldi. Türkiye'yi ayağa kaldıran ve hüzne boğan İkranur'un ölümünün ardından çıkanlar "pes" dedirtti. Peki ama İkranur neden ve nasıl öldü ya da öldürüldü? Merak edilen otopsi sonuçları...
Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde dağlık bir arazide kaybolan İkranu Tirsi'den haber alınamaması üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde 100 hektarlık alanı kısım kısım arayan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu’ndan 50 kişilik ekip, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE ekibi, bugün bir cansız bedene ulaştı.
Yapılan açıklamalarda "İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı." dendi.
İkranur'un otopsi sonuçları
Bugün otopsi raporunun açıklanmasının üzerine ciğerlerinde su bulunması ve elbiselerinde yıpranma bulunmadığı için sürüklenmediği belirlendi. Sonuç olarak yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.
Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.