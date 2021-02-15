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Gündem İkranur'un katili kim? İkranur Tirsi'yi kim öldürdü?
Gündem

İkranur'un katili kim? İkranur Tirsi'yi kim öldürdü?

27 Haziran 2020'de Giresun Bulancak'a bağlı İcili köyünde kaybolan ve 3 gün sonra evlerine 7 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin katili suçunu itiraf etti. Peki, küçük İkanur’u kim öldürdü? İkranur Tirsi'yi kim neden öldürdü?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:19:00 - 2021-02-15 12:20:20
İkranur'un katili kim? İkranur Tirsi'yi kim öldürdü?

27 Haziran 2020’de 7 yaşındaki İkranur Tirsi, Giresun’da kayboldu. Bulancak’a bağlı İcili köyünde kaybolan ve kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan İkranur’un başına ne geldiği merak ediliyordu. Peki, İkranur’u kim niye öldürdü?

İkranur'un katili kim? İkranur Tirsi'yi kim öldürdü?

İkranur’un katili suçunu itiraf etti. İkranur Tirki’yi 14 yaşındaki amcası öldürdüğünü itiraf etti. Amca ve küçük kızın halası da cinayete yardım ettiği için adliyeye sevk edildi.

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