27 Haziran 2020’de 7 yaşındaki İkranur Tirsi, Giresun’da kayboldu. Bulancak’a bağlı İcili köyünde kaybolan ve kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan İkranur’un başına ne geldiği merak ediliyordu. Peki, İkranur’u kim niye öldürdü?

İkranur'un katili kim? İkranur Tirsi'yi kim öldürdü?

İkranur’un katili suçunu itiraf etti. İkranur Tirki’yi 14 yaşındaki amcası öldürdüğünü itiraf etti. Amca ve küçük kızın halası da cinayete yardım ettiği için adliyeye sevk edildi.