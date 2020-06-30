İkranur Tirsi öldü mü? Kaybolan küçük kızdan bir haber var mı?
İkranur Tirsi öldü mü? Kaybolan küçük kızdan bir haber var mı? Cumartesi günü Giresun'un bir köyünde kaybolan küçük kızın vefat ettiğine ilişkin haberler doğru mu? Kaybolmasının hemen ardından jandarma ekipleri ve AFAD büyük bir çalışma gerçekleştirerek 3 arama köpeği ile 100 hektardan büyük arazinin aramasını yapmıştı.
Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde dağlık bir arazide kaybolan İkranu Tirsi'den haber alınamaması üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde 100 hektarlık alanı kısım kısım arayan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu’ndan 50 kişilik ekip, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE ekibi, bugün bir cansız bedene ulaştı. Yapılan açıklamalarda "İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı." dendi.