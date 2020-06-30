İkranur Tirsi öldü mü? Kaybolan küçük kızdan bir haber var mı? Cumartesi günü Giresun'un bir köyünde kaybolan küçük kızın vefat ettiğine ilişkin haberler doğru mu? Kaybolmasının hemen ardından jandarma ekipleri ve AFAD büyük bir çalışma gerçekleştirerek 3 arama köpeği ile 100 hektardan büyük arazinin aramasını yapmıştı.